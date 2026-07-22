Mercoledì 22 Luglio 2026

Politica

Nasce a Lanciano il nuovo Polo Civico del Gruppo Misto: “Ripartiamo dal centro, oltre le logiche di partito”

22/07/2026 - Redazione AbruzzoinVideo

Presentata la nuova forza politica indipendente: tra le priorità la tutela dei commercianti del centro, la revisione del PRG, il rilancio dello sport e lo spostamento della Fiera verso la Val di Sangro.

Il Gruppo Misto del Comune di Lanciano, composto dai consiglieri Carlo Ciccocioppo, Enzo Di Diego, Eugenio Caporrella e Gabriele Di Bucchianico, ha annunciato ufficialmente la nascita di un nuovo Polo Civico. Lo ha fatto  nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al foyer del Tetaro Fenaroli e alla quale hanno partecipato anche alcuni assessori della attuale giunta, guidata dal sindaco Filippo Paolini, Danilo Ranieri, Graziella Di Campli, Cinzia Amoroso e la presidente del Consiglio Comunale Gemma Sciarretta.

Si tratta di un progetto politico e programmatico indipendente che intende superare le tradizionali logiche di partito e la contrapposizione tra Destra e Sinistra, ponendo al centro esclusivo dell'agenda amministrativa il futuro della città e il benessere della comunità. La decisione matura al termine di un percorso segnato da crescenti divergenze con l'attuale amministrazione, in particolare sulla gestione del territorio, dello sviluppo commerciale e delle scelte urbanistiche. Con questa iniziativa, il gruppo intende frenare la progressiva desertificazione del centro urbano indirizzando i nuovi investimenti all'interno del cuore cittadino anziché favorire nuove piattaforme commerciali esterne, promuovere una profonda revisione del Piano Regolatore Generale per evitare interventi frammentati e avviare una riorganizzazione strategica delle infrastrutture e dei servizi, a partire dal trasferimento della Fiera di Lanciano verso una posizione più funzionale e collegata alla Val di Sangro.

A chiarire le ragioni di questa decisione è stato il capogruppo Carlo Ciccocioppo, il quale ha spiegato come l'intento iniziale del gruppo fosse quello di stimolare costruttivamente l'amministrazione sui temi chiave della città. Nonostante le frequenti bocciature delle loro proposte in Consiglio e una progressiva emarginazione politica, i consiglieri hanno scelto di non interrompere anticipatamente la consiliatura per senso di responsabilità e rispetto del mandato ricevuto dagli elettori. Ciccocioppo ha sottolineato che da oggi il gruppo prende nettamente le distanze da scelte non condivise, con l'obiettivo prioritario di lavorare per lo sviluppo di Lanciano senza condizionamenti o direttive calate dall'alto.

Nel merito delle questioni urbanistiche e commerciali è intervenuto Eugenio Caporrella, evidenziando come la mancanza di una visione d'insieme stia penalizzando le attività storiche del centro cittadino, ormai sempre più vuoto. "Siamo pronti affinché gli imprenditori vengano a investire nella nostra città, ma prima di fare nuovi interventi vogliamo la salvaguardia di quello che già esiste: Corso Trento e Trieste è vuoto e una città che perde il proprio centro ha una fortissima perdita sia patrimoniale che commerciale", ha denunciato Caporrella. Criticando la tendenza ad autorizzare nuove piattaforme periferiche e la gestione del territorio, ha poi aggiunto: «Gli imprenditori sono molto più potenti dell’amministrazione comunale se questa non è capace di controllare il proprio territorio. Se vuoi aprire un'attività o un grande punto vendita, l'input politico deve essere quello di farlo nel centro della città, dove il Comune deve creare i parcheggi e gli stessi servizi dei centri commerciali».

Caporrella ha ribadito che il gruppo non si oppone agli investimenti privati, ma ritiene indispensabile che sia la politica a guidare le dinamiche di sviluppo, incentivando l'apertura di nuove attività nel cuore della città. E criticando le recenti scelte su aree come via Rosato e Tinari, realizzate nel rispetto delle norme vigenti, ha sollecitato un aggiornamento del Piano Regolatore per garantire un reale controllo pubblico sul territorio. Infine, riguardo alla Fiera di Lanciano, Caporrella ha proposto di superare le attuali logiche di gestione spostando la struttura per integrarla con il distretto industriale della Val di Sangro, consentendo così di riconvertire l'area attuale in un moderno centro polivalente e sportivo per la città.

A chiudere gli interventi è stato Gabriele Di Bucchianico, che ha riaffermato la linea critica ma sempre propositiva del gruppo nei confronti della maggioranza ma ha tuonato: "Siamo stanchi di essere messi ai margini rispetto a decisioni sostanziali e stanchi di vedere desertificato il centro cittadino. Quando chiude un’attività in centro vuol dire meno sicurezza, meno decoro e meno qualità della vita", ha rimarcato Di Bucchianico, ricordando l'atteggiamento responsabile tenuto finora in Consiglio Comunale: «Noi siamo quelli che hanno la schiena dritta. Se avessimo votato contro il bilancio questa amministrazione sarebbe tornata a casa, quindi abbiamo dimostrato massima lealtà, ma ora pretendiamo rispetto per il programma elettorale. Nei prossimi dieci mesi e alle prossime elezioni scenderemo in campo con chiunque abbia il coraggio di sposare queste tematiche, far rivivere il centro e far ripartire davvero la nostra città". 

M.L.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Lanciano

Potrebbero interessarti

Il Consigliere Toppetti: “Da oggi appoggio esterno alla maggioranza comunale”

Toppetti oggi con il collega Orta ha ufficializzato in apertura del Consiglio comunale la costituzione del Gruppo Consiliare di Futuro Nazionale e la nomina della stessa Toppetti come capogruppo.

Pescara, bagno di folla per Roberto Vannacci: Toppetti e Orta entrano in Futuro Nazionale, nasce il nuovo gruppo in Consiglio comunale

Una piazza gremita, una sala consiliare affollata e l’annuncio di un nuovo assetto politico all’interno del Comune di Pescara. È stata una giornata di grande partecipazione per Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, arrivato in città per ufficializzare l’adesione al movimento dei consiglieri comunali Valeria Toppetti e Cristian Orta. L’ingresso dei due amministratori segna anche la nascita del nuovo gruppo consiliare di Futuro Nazionale a Palazzo di Città, che farà il suo esordio nella prossima seduta dell’assise civica. La visita del presidente del movimento ed europarlamentare ha richiamato numerosi simpatizzanti, militanti e cittadini. Ad accogliere Vannacci, nella sala consiliare del Comune, anche il deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso e il sindaco di Notaresco Tony Di Gianvittorio, tra i primi amministratori abruzzesi ad aderire al progetto politico. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i temi al centro dell’azione di Futuro Nazionale: sicurezza urbana, controllo dell’immigrazione irregolare, valorizzazione del merito, difesa della famiglia tradizionale, tutela della vita, riduzione della pressione fiscale e rilancio dei territori. Un’agenda politica che punta, secondo i rappresentanti del movimento, a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini. Nel pomeriggio, dalle 18.30, Vannacci ha poi incontrato i sostenitori in piazza Sacro Cuore, dove si è svolto un comizio davanti a una folla numerosa. L’iniziativa è stata accompagnata anche dalla presenza di manifestanti contrari al progetto politico di Futuro Nazionale, con momenti di contestazione. «Ringrazio Pescara per la straordinaria accoglienza che mi ha riservato – ha detto Vannacci dal palco –. Ai tanti giovani presenti dico che Futuro Nazionale è dalla loro parte, per creare le condizioni affinché possano costruire il proprio futuro in Italia senza essere costretti ad andare via». Al termine dell’intervento, il presidente di Futuro Nazionale si è fermato tra la gente per diversi minuti, firmando copie del suo libro “Il Mondo al Contrario”, scattando fotografie e dialogando con cittadini e sostenitori. A spiegare le ragioni dell’adesione è stato il consigliere comunale Cristian Orta: «La grande partecipazione testimonia l’interesse crescente verso il progetto di Futuro Nazionale e la volontà di tanti cittadini di contribuire alla costruzione di un’alternativa politica radicata nei valori dell’identità, del buon governo e della vicinanza ai territori». Anche Valeria Toppetti ha sottolineato la scelta come un percorso per «restituire fiducia ai cittadini di Pescara e tracciare una strada affidabile per dare risposte concrete al territorio». L’appuntamento pescarese rappresenta dunque una nuova tappa nel percorso di radicamento di Futuro Nazionale in Abruzzo, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la propria presenza nelle istituzioni locali e prepararsi ai prossimi appuntamenti politici.

Roseto degli Abruzzi , l’assessore Zaira Sottanelli lascia la Giunta: dimissioni irrevocabili dopo il percorso amministrativo

Il sindaco Mario Nugnes ringrazia l’esponente di Azione per il lavoro svolto: “Una decisione maturata con responsabilità e rispetto. Nei prossimi giorni assegnerò le deleghe per garantire continuità all’azione di governo”

Rigenerazione urbana in via Rosato a Lanciano: di Campli replica all’opposizione. «Nessuno scempio, i 13 alberi tagliati saranno rimpiazzati da 57 nuove alberature»

L'assessore all'Urbanistica fa chiarezza sul comparto “AP27-Ambito 13” del PRG: in arrivo opere pubbliche per oltre 500mila euro, due rotatorie, un parco giochi e 84 nuovi parcheggi a costo zero per le casse comunali.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb