Nasce a Lanciano il Comitato per il No al referendum sulla giustizia

È stato costituito a Lanciano il Comitato per il No al referendum sulla giustizia, promosso da forze politiche, associazioni e cittadini contrari alla riforma dell’ordinamento giudiziario collegata alla cosiddetta Legge Nordio.

Secondo il Comitato, la riforma non affronta i problemi strutturali della giustizia italiana: non interviene sulla carenza di organici, sulle sedi giudiziarie, sul funzionamento delle cancellerie né sui processi di digitalizzazione. Inoltre, viene respinta l’idea che il referendum punti realmente alla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, distinzione che – sostengono i promotori – è già presente nell’attuale sistema.

Al centro delle critiche vi è invece il timore di un indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, con il rischio di una sua subordinazione al potere politico. In particolare, il Comitato contesta la riorganizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, che la riforma frammenterebbe in tre organi distinti, introducendo il sorteggio secco per i membri togati e un meccanismo di selezione dei componenti laici che coinvolgerebbe i partiti di maggioranza. Ulteriori aspetti della riforma, secondo i promotori, verrebbero demandati a future leggi ordinarie, giudicate poco chiare nei contenuti e negli obiettivi.

Il Comitato parla apertamente di un modello di Stato che ridurrebbe il sistema dei pesi e contrappesi previsto dalla Costituzione, mettendo a rischio l’equilibrio tra i poteri e, di conseguenza, la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Hanno aderito al Comitato lancianese per il No il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, il Coordinamento per la democrazia costituzionale, l’Altritalia, Anpi, Cgil, Auser, Nuova Gutenberg, Italia Nostra, il Centro Studi Luigi Sturzo e numerosi cittadini.

Il Comitato ha annunciato l’avvio di un percorso di informazione e mobilitazione sul territorio, con iniziative pubbliche e momenti di confronto rivolti alla cittadinanza in vista del referendum.