Milano-Cortina, Testa (Fdi): inaccettabili manifestazioni violente anche in momento di unione nazionale e internazionale

08/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Il deputato abruzzese di Fratelli d'Italia: "Non si può più tollerare che i soliti facinorosi continuino a distruggere le nostre città ed ad attaccare le Forze dell'ordine."

“Lo sport è uno dei migliori modelli di integrazione tra i popoli e lo spettacolo di inaugurazione delle olimpiadi invernali ha mostrato al mondo la bellezza e l'eleganza della nostra Nazione."

"Anche in questo momento di unione nazionale ed internazionale, purtroppo però, dobbiamo assistere a manifestazioni violente e inaccettabili di protesta. Non si può più tollerare che i soliti facinorosi continuino a distruggere le nostre città ed ad attaccare le Forze dell'ordine. Per questo il governo Meloni si è visto costretto ad emanare norme stringenti che arginino i violenti e tutelino chi manifesta pacificamente e legittimamente. Continueremo ad agire per garantire libertà di espressione ma al contempo per reprimere ogni forma di violenza”. Così il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa.

