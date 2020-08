Masterplan Abruzzo, Campitelli: le opere sarebbero rimaste incompiute senza il nostro apporto

"La variazione della quota di finanziamento consentirà di realizzare le opere previste dal centrosinistra ma che rischiavano di restare solo sulla carta"

"Intervento decisivo della Giunta Marsilio per l’avvio delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità”. - Lo dichiara in una nota l’assessore Nicola Campitelli con delega all’Urbanistica che scrive “Il lavoro svolto dalla Giunta Marsilio ha consentito di iniziare, finalmente, gli interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza che interesseranno, in particolare, la viabilità della Fondovalle Treste, dei Comuni del sangro, del vastese ed, in ogni caso, delle quattro province abruzzesi”. Campitelli annuncia l’avvio della fase esecutiva delle opere originariamente previste nel Masterplan- Patto per il Sud e prosegue: “Con le delibere n. 152, 163, 190 del 2019, la giunta regionale ha provveduto a variare la quota del finanziamento, passando dall’originario 5% al 60% e mantenendo invariate al 10% le successive percentuali di acconto e rata di saldo. Si tratta di un poderoso intervento economico che ha consentito il concreto avvio dei bandi di gara per affidare i lavori che sono iniziati qualche settimana fa. La variazione della quota di finanziamento deliberata dall’attuale governo regionale consentirà la realizzazione di tutte quelle opere di manutenzione e messa in sicurezza che il governo di centrosinistra aveva previsto ma che rischiavano di rimanere solo sulla carta. L’attuale governance regionale, trainata dalla Lega,continua ad essere attenta e presente con interventi concreti e tempestivi a favore degli Enti locali e dei cittadini”. Conclude l’assessore regionale Nicola Campitelli.