Marco Cicchitti nominato coordinatore UDC per Atessa e zona industriale Val di Sangro

05/10/2019 - Redazione AbruzzoinVideo

Marco Cicchitti, ex assessore e consigliere comunale di Atessa tra i più votati nelle elezioni amministrative nella lista Udc, è stato nominato Coordinatore del partito per Atessa e per l’area industriale della Val di Sangro.

La scelta è stata fatta dal Segretario regionale dell’Udc, Enrico Di Giuseppantonio, d’intesa con il segretario provinciale di Chieti, Andrea Buraccchio. “E’ un incarico che rientra nel progetto di ricostituzione del centro popolare nella nostra regione – precisa il Segretario Di Giuseppantonio -. La nomina di Cicchitti non è affatto casuale ma è un riconoscimento alla sua coerenza, al suo impegno nel portare avanti quei valori che l’Udc rappresenta nel panorama politico italiano e abruzzese. Alla sua encomiabile attività di presidente dell’associazionismo sociale. Confidiamo tra l’altro sulla sua grande esperienza amministrativa, che sarà senz’altro preziosa per affrontare le tematiche che provengono da un territorio che rappresenta il più importante distretto industriale d’Abruzzo e del centro sud d’Italia. Cicchitti nelle prossime settimane procederà alla nomina di un coordinamento.Il lavoro che abbiamo intrapreso nella recente Festa dell’Udc di Fiuggi, procede – sottolinea ancora Di Giuseppantonio -. Il nostro obiettivo è offrire, anche in Abruzzo, a tutti coloro che si riconoscono nella storia e nelle radici della Democrazia cristiana ma anche a coloro che vivono l'impegno politico e la fede nella militanza di base delle varie associazioni e movimenti anche nell’ambito del cattolicesimo democratico, un punto di riferimento, un partito che li rappresenti. Crediamo fortemente che esistano ampi spazi per colmare un vuoto politico che indubbiamente esiste e che emerge soprattutto nell’astensionismo dal voto nel quale molti elettori si rifugiano, mostrando intolleranza verso quelle forme poco chiare e davvero lontane dalla soluzione dei problemi che riguardano il nostro Paese. Noi, invece, vogliamo ridare speranza e prospettive all’Abruzzo e al nostro Paese, ricreare un polo della ragionevolezza nell’interesse di tutti”. Il segretario nazionale Lorenzo Cesa ha aperto un cantiere politico dove arriveranno forze popolari, centriste , moderate , liberali e democratiche ,fatte anche di giovani che vorranno cambiare davvero e seriamente l’Italia. La stessa attività è iniziata in Abruzzo, coordinata dal Comitato Regionale Udc.