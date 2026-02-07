Sabato 07 Febbraio 2026

Lega Ortona, nominato nuovo direttivo cittadino

07/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
E' stato ufficialmente costituito il nuovo direttivo locale con l'obiettivo di rafforzare ancora di più la presenza del partito sul territorio.

A Ortona la Lega riparte con una nuova organizzazione interna. E' stato ufficialmente costituito il nuovo direttivo locale con l'obiettivo di rafforzare ancora di più la presenza del partito sul territorio. Il direttivo, guidato dal coordinatore cittadino Federico Nervegna, è composto da due vicesegretari: Rosetta Di Salvatore e Alessandro Ranalli, e dai consiglieri: Franco Cespa, Lucia Menè e Tommaso Sfreddo. Referenti della Lega Giovani sono Lorenzo Staniscia, Manuel Nuovavia e Chiara Palizzi. "Il nuovo direttivo – spiega Nervegna – si è già attivato per l'organizzazione di due importanti iniziative e in particolare un incontro informativo sul Referendum sulla riforma della Giustizia, per illustrare ai cittadini le ragioni del Sì, e un appuntamento dedicato all'agricoltura, settore strategico per l'economia locale. Resta alta - sottolinea - l'attenzione nei confronti del porto e sul completamento delle attività di potenziamento. Ringraziamo l’onorevole Bagnai per l'impegno e l'interessamento. Riteniamo urgente che si proceda con le nomine del comitato portuale. Costante – aggiunge - è l'impegno anche sul fronte della partecipazione civica. Stiamo raccogliendo le istanze dei residenti e dei commercianti di Terravecchia e ci stiamo attivando per portare all'attenzione dell'amministrazione comunale una proposta di delibera per l’istituzione del Comitato di quartiere. Il coinvolgimento diretto dei cittadini è essenziale per migliorare qualità della vita e scelte amministrative".

