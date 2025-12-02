Lega, nuove nomine a Chieti: Quirino Ciccocioppo coordinatore cittadino di Lanciano

La staffetta con Cinzia Amoroso e il programma del neo coordinatore: dialogo con il territorio e impegno per la comunità

Chieti, 2 dicembre 2025 – Questa mattina, presso il Gran Caffè Vittoria di Chieti, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione della nuova organizzazione della Lega nella provincia di Chieti. All’incontro hanno partecipato l’onorevole Alberto Bagnai, presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali; Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo; e Maurizio Bucci, segretario provinciale della Lega Chieti.

Tra le nomine annunciate, per la città di Lanciano, il commissario cittadino Cinzia Amoroso ha ceduto la staffetta a Quirino Ciccocioppo, nuovo coordinatore cittadino.

Nel suo intervento, Ciccocioppo ha espresso gratitudine e motivazione: “Cari amici, desidero ringraziare tutti voi per la fiducia e il sostegno, in particolare l’assessore Cinzia Amoroso, la consigliera capogruppo Paola Memmo e gli altri membri del partito di Lanciano che, per impegni lavorativi, non hanno potuto partecipare. Ringrazio inoltre il commissario provinciale Maurizio Bucci, il presidente della Commissione Bicamerale Alberto Bagnai e il coordinatore regionale Vincenzo D’Incecco per la fiducia accordatami.”

“Assumere questo incarico rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che affronto con impegno e umiltà. Credo profondamente nel valore del dialogo con il territorio: ascoltare le esigenze della nostra comunità sarà il punto di partenza del mio lavoro. Lanciano è una città ricca di energie, competenze e idee, e il nostro compito è metterle a sistema per migliorare la vita di tutti”, ha aggiunto.

Ciccocioppo ha sottolineato l’importanza della collaborazione all’interno del gruppo cittadino e la necessità di operare con trasparenza e partecipazione: “Le sfide davanti a noi richiedono unità, dedizione e la volontà di costruire qualcosa di duraturo. Sarò sempre a disposizione per confrontarmi con ciascuno di voi, certo che insieme potremo realizzare progetti importanti per la nostra comunità.” Di seguito le nomine rese note stamane.

ORGANIGRAMMA

VICE SEGRETARI:

- MARIO COLANTONIO (CHIETI)

- PIERFRANCESCO GALANTE (VASTO)

- GRAZIELLA DI CAMPLI (LANCIANO)

RESPONSABILE PROVINCIALE ENTI LOCALI

- FABRI ZIO MONTEPARA

RESPONSABILE PROVINCIALE TESSERAMENTO E ORGANIZZATIVO

- FABRIZIO LEONELLI

RESPONSABILE PROVINCIALE AREE INTERNE FRENTANIA E AVENTINO

- ANDREA LAUDADIO

RESPONSABILE PROVINCIALE AREE INTERNE VASTESE

- MARIA DANIELE

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO EVENTI

- GRAZIA BOSCO

COORDINATORI CITTADINI

- GIUSEPPE VACCARO (CASALBORDINO)

- ERNESTO CIRULLI (GISSI)

- FRANCESCO DEL PRETE (VASTO)

- VINCENZO GIALLORETO (TOLLO)

- GIANLUCA BALDASSARRE (FRANCAVILLA AL MARE)

- CLAUDIO CARRETTA (CASACANDITELLA)

- BETTA FUSILLI (CHIETI)

- MATTIA D’ONOFRIO (BUCCHIANICO)

- QUIRINO CICCOCIOPPO (LANCIANO)

- FEDERICO NERVEGNA (ORTONA)

- EVELINA ODORISIO (GUARDIAGRELE)

- GIORGIO TRAVAGLINI (CASOLI)

- ORAZIO POLIDORO (TORINO DI SANGRO)

- LUIGI LIBERTINI (FILETTO)

- MARIA DANIELE (FURCI)

- TITO CIERI (CELENZA SUL TRIGNO)

- FABRIZIO MONT E PARA (ORSOGNA)

- LUIGI FRANGIONE (SAN SALVO)

- R OS ICA DANIELA (CUPELLO)

- MELCHIONNA TOMMASO (FOSSACESIA)

- ROSSELLA D’ALESSANDRO (PALMOLI)

DIPARTIMENTI PROVINCIALI

Dipartimento Enti Locali MONTEPARA FABRIZIO

Dipartimento Antimafia, Casa ed Aree Montane SIMONA DI IORIO

Dipartimento Sicurezza e Immigrazione ROBERTO LEGA

Con queste nomine, la Lega punta a rafforzare la presenza e l’organizzazione sul territorio, valorizzando il dialogo con cittadini e istituzioni locali.

M.L.