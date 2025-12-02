Lega, nuove nomine a Chieti: Quirino Ciccocioppo coordinatore cittadino di Lanciano

Chieti, 2 dicembre 2025 – Questa mattina, presso il Gran Caffè Vittoria di Chieti, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione della nuova organizzazione della Lega nella provincia di Chieti. All’incontro hanno partecipato l’onorevole Alberto Bagnai, presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali; Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo; e Maurizio Bucci, segretario provinciale della Lega Chieti.
Tra le nomine annunciate, per la città di Lanciano, il commissario cittadino Cinzia Amoroso ha ceduto la staffetta a Quirino Ciccocioppo, nuovo coordinatore cittadino.
Nel suo intervento, Ciccocioppo ha espresso gratitudine e motivazione: “Cari amici, desidero ringraziare tutti voi per la fiducia e il sostegno, in particolare l’assessore Cinzia Amoroso, la consigliera capogruppo Paola Memmo e gli altri membri del partito di Lanciano che, per impegni lavorativi, non hanno potuto partecipare. Ringrazio inoltre il commissario provinciale Maurizio Bucci, il presidente della Commissione Bicamerale Alberto Bagnai e il coordinatore regionale Vincenzo D’Incecco per la fiducia accordatami.”
“Assumere questo incarico rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che affronto con impegno e umiltà. Credo profondamente nel valore del dialogo con il territorio: ascoltare le esigenze della nostra comunità sarà il punto di partenza del mio lavoro. Lanciano è una città ricca di energie, competenze e idee, e il nostro compito è metterle a sistema per migliorare la vita di tutti”, ha aggiunto.
Ciccocioppo ha sottolineato l’importanza della collaborazione all’interno del gruppo cittadino e la necessità di operare con trasparenza e partecipazione: “Le sfide davanti a noi richiedono unità, dedizione e la volontà di costruire qualcosa di duraturo. Sarò sempre a disposizione per confrontarmi con ciascuno di voi, certo che insieme potremo realizzare progetti importanti per la nostra comunità.” Di seguito le nomine rese note stamane.
ORGANIGRAMMA
VICE SEGRETARI:
RESPONSABILE PROVINCIALE ENTI LOCALI
RESPONSABILE PROVINCIALE TESSERAMENTO E ORGANIZZATIVO
RESPONSABILE PROVINCIALE AREE INTERNE FRENTANIA E AVENTINO
RESPONSABILE PROVINCIALE AREE INTERNE VASTESE
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO EVENTI
COORDINATORI CITTADINI
DIPARTIMENTI PROVINCIALI
Dipartimento Enti Locali MONTEPARA FABRIZIO
Dipartimento Antimafia, Casa ed Aree Montane SIMONA DI IORIO
Dipartimento Sicurezza e Immigrazione ROBERTO LEGA
Con queste nomine, la Lega punta a rafforzare la presenza e l’organizzazione sul territorio, valorizzando il dialogo con cittadini e istituzioni locali.
M.L.