Lega Abruzzo, On. D'Eramo: "Squadra al lavoro su temi e territori, prosegue dialogo con amministratori locali e simpatizzanti"

Ieri, a Teramo, la riunione dell'Esecutivo della Lega Abruzzo, con la partecipazione di consiglieri regionali, sindaci, deputati e senatori del carroccio abruzzese.

"Come di consueto abbiamo riunito la classe dirigente del partito per discutere della situazione politica nazionale e regionale, delle istanze che ci riportano i militanti e i simpatizzanti dal territorio e delle iniziative da portare avanti con i nostri amministratori locali. Nel solco del lavoro già tracciato nei mesi scorsi, abbiamo voluto iniziare questo nuovo anno politico con una focus sulle imminenti sfide elettorali con le amministrative di primavera: appuntamento importantissimo di confronto con il territorio nel quale la Lega vuole continuare ad essere protagonista e traino del centrodestra".

Così in una nota il Segretario Regionale della Lega, On. Luigi D'Eramo dopo la riunione di ieri a Teramo dell'Esecutivo della Lega Abruzzo, che ha visto la partecipazione di consiglieri regionali, sindaci, deputati e senatori del carroccio abruzzese. "E' in fase di lancio - prosegue il Segretario - il tour dei deputati e senatori con gli amministratori leghisti, di centrodestra, civici e con tutti quei sindaci e consiglieri comunali abruzzesi che vogliamo ascoltare e con i quali continuiamo a metterci a disposizione per lavorare con intelligenza e buon senso. L'obiettivo della Lega Abruzzo è e sarà sempre quello di portare il buon governo sui territori che amministriamo, costruendo la migliore offerta politica ed amministrativa possibile, con concretezza e serietà”.”Siamo al lavoro per un Abruzzo nuovo ed una regione all'avanguardia - conclude D’Eramo - e per questo focalizzeremo le nostre iniziative nell’agenda politica della Regione Abruzzo su quattro importanti aree tematiche: ambiente, infrastrutture, agricoltura e sociale. Stimolando e proseguendo il nostro lavoro in sinergia con il centrodestra al Governo regionale”.