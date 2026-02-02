Lunedì 02 Febbraio 2026

Politica

Lega Abruzzo: massima vicinanza e solidarietà agli agenti feriti negli scontri di Torino

02/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Lega Abruzzo: massima vicinanza e solidarietà agli agenti feriti negli scontri di Torino

'Io sto col poliziotto': raccolta firme oggi a Pescara

"Io sto col poliziotto": raccolta firme della Lega questa mattina a Pescara, nella sede del partito, per esprimere il massimo e incondizionato sostegno a tutte le forze dell'ordine e, in particolare, ad Alessandro Calista, l'agente del reparto mobile di Padova, originario di Pescara, accerchiato e brutalmente aggredito, a Francesco Roselli di Gioia dei Marsi, e a tutti gli altri agenti feriti negli scontri di Torino. Tanti sono stati i cittadini che hanno voluto sottoscrivere l'iniziativa, manifestando la propria vicinanza.

"Le scene che tutti abbiamo visto – sottolineano Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo e Andrea Scordella, responsabile regionale del Dipartimento Sicurezza della Lega - sono raccapriccianti: cassonetti incendiati, negozi devastati, arredi urbani distrutti, agenti colpiti con calci, pugni e martelli. Un pezzo di città messo a ferro e fuoco da violenti. Da parte della Lega c’è la ferma condanna di quanto accaduto. Noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi ci difende, senza se e senza ma. Sempre al fianco delle forze dell'ordine e della legalità. E ora – prosegue - non c’è più tempo da perdere. I gravissimi scontri di Torino impongono scelte chiare: nessuna tolleranza nei confronti dei violenti e approvazione immediata del nuovo pacchetto sicurezza, che prevede più tutele e garanzie per chi ogni giorno rischia la vita per garantire sicurezza ai cittadini. Ci aspettiamo una presa di posizione della sinistra, quella sinistra che ha sostenuto sin dall'inizio la manifestazione".

Ad esprimere solidarietà e vicinanza ai due poliziotti abruzzesi feriti e alle loro famiglie anche Maria Luigia Montopolino, Capogruppo della Lega al Comune di Pescara e Presidente della Commissione consiliare Sicurezza e Mobilità e Andrea Longo, consigliere comunale a Gioia dei Marsi e consigliere provinciale. "Un abbraccio ad Alessandro, pestato con una ferocia inaudita e salvo solo grazie ai colleghi, a Francesco e a tutti gli agenti coinvolti", dichiara Montopolino. "Episodi come quello di Torino dimostrano quanto sia urgente rafforzare le tutele per le forze dell'ordine e prevedere pene più dure per chi aggredisce. E' tempo di porre fine a questo clima d'odio e violenza che mina le basi dello Stato". "Manifestare è un diritto, distruggere e picchiare è criminale. Chi colpisce un rappresentante delle forze dell'ordine, colpisce lo Stato", sottolinea Longo. "Ad Alessandro, a Francesco e a tutti i poliziotti feriti, va la nostra vicinanza e gratitudine insieme all'augurio di una pronta guarigione".

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Scontri di Torino e aggressioni a Lanciano, la Lega alza la voce: Sicurezza priorità assoluta

Il coordinatore cittadino Quirino Ciccocioppo: «Chi colpisce un poliziotto colpisce lo Stato. Nessuna tolleranza per i violenti»

Scontri a Torino, Finoro (FdI): “Oltre 100 agenti feriti, è un attacco allo Stato. Tolleranza zero contro Askatasuna”

Il coordinatore di Fratelli d’Italia Fossacesia condanna le violenze pro Askatasuna, esprime solidarietà alle Forze dell’Ordine e invoca pene più severe nel decreto sicurezza: “Chi colpisce un uomo in divisa aggredisce l’Italia”

Scontri di Torino, Fratelli d’Italia Lanciano: Rocco Finardi «Violenza inaccettabile contro le Forze dell’Ordine»

Il coordinatore cittadino Rocco Finardi: «Non è dissenso democratico ma un attacco allo Stato. Piena solidarietà agli agenti feriti e alle loro famiglie»

Collegamento porto-autostrada A14 a Ortona: in arrivo 500 mila euro per un’opera attesa da vent’anni

Il sindaco Angelo Di Nardo: “Ridurrà il traffico in città e rafforzerà il ruolo logistico dello scalo nel sistema regionale”

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb