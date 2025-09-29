Lunedì 29 Settembre 2025

Politica

Lega Abruzzo, Dipartimenti regionali riuniti a Pescara, Tancredi: al centro territorio e agenda 2026

29/09/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
"I Dipartimenti sono l'ossatura del partito, lo strumento più efficace per intercettare le esigenze della gente e tradurle in proposte concrete da portare avanti a tutti i livelli"

Sicurezza, lavoro, turismo, integrazione, ma anche l'organizzazione di un calendario di iniziative che partiranno dalla fine del 2025 e proseguiranno per tutto il 2026. Sono stati questi i temi al centro della riunione dei 33 Dipartimenti tematici regionali della Lega, coordinati da Pierluigi Tancredi, che si è svolta sabato mattina all'Hotel Plaza di Pescara.

All'incontro, oltre ai responsabili dei Dipartimenti, hanno partecipato l'onorevole Alberto Bagnai, presidente della Commissione bicamerale di Controllo Enti Previdenziali e responsabile nazionale del Dipartimento Economia della Lega, il coordinatore regionale del partito Vincenzo D'Incecco, il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente.

"È stata una riunione organizzativa per pianificare i prossimi eventi e discutere delle priorità dei territori – spiega Tancredi –. I Dipartimenti sono l'ossatura del partito, lo strumento più efficace per intercettare le esigenze della gente e tradurle in proposte concrete da portare avanti a tutti i livelli istituzionali. Possono essere un valore aggiunto importante in vista dei prossimi appuntamenti elettorali perché garantiscono un contatto diretto con i cittadini, che si aspettano risposte e attenzione vera".

Nel corso dell'incontro è stata ribadita la centralità del confronto e della programmazione politica come elementi strategici per rafforzare il radicamento della Lega sul territorio.

