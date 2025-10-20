“Sicurezza a Lanciano, Rosetta Madonna (Pd): un problema serio da non sottovalutare”

Il Pd chiede azioni concrete e l’attivazione dell’Osservatorio comunale

«La nostra città ha da tempo un problema: la legalità urbana». A lanciare l’allarme è Rosetta Madonna, segretaria cittadino del Partito Democratico di Lanciano, che torna a puntare i riflettori sul tema della sicurezza, da troppo tempo, a suo dire, affrontato con superficialità dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Filippo Paolini.

«Le promesse elettorali del centrodestra – ricorda Madonna – parlavano di una città che sarebbe tornata magicamente a non avere più furti, rapine, danneggiamenti o episodi di microcriminalità. Ma quelle parole restano solo slogan. Lanciano veniva descritta come una città bronx, sporca e insicura, al pari di favelas argentine e venezuelane. E oggi, dopo anni di proclami, i problemi sono ancora tutti lì».

Secondo la segreteria del Pd, non basta installare «qualche telecamera di videosorveglianza nelle contrade e in poche strade del centro per risolvere il problema di furti e rapine, sempre più frequenti e pericolosi». Per Madonna «la sicurezza non può essere affrontata solo come ordine pubblico, ma come elemento fondamentale di benessere collettivo. Servono politiche sociali, urbanistiche e di inclusione più incisive, capaci di ricucire il tessuto cittadino». I democratici citano una serie di episodi che destano preoccupazione: «Lo spaccio di droga nel quartiere di Lancianovecchia, la prostituzione – anche minorile – in tanti appartamenti del centro, l’uso eccessivo di alcol che sfocia in comportamenti violenti, la litigiosità sempre più irruente tra gruppi di adolescenti. Tutti fatti – sottolinea la segreteria – che devono essere attenzionati maggiormente dalla politica, con azioni concrete e senza esitazioni». Cresce anche la paura tra i cittadini.

«Non solo gli anziani – spiega Madonna – hanno timore di restare soli in casa o di uscire la sera. È una sensazione diffusa, che mina la serenità di intere famiglie». Il Pd chiede inoltre un «controllo certo e puntuale sull’abusivismo abitativo», in un momento in cui «molte famiglie hanno necessità di una casa dove vivere». E mette sotto accusa la politica urbanistica della città: «È inutile continuare a costruire palazzi dalle volumetrie eccessive, eliminare spazi verdi e consumare suolo, quando nei quattro quartieri storici insistono tanti appartamenti vuoti che causano seri problemi igienici e sociali».

Tra le proposte, la richiesta di attivare finalmente «l’Osservatorio comunale sulla sicurezza, chiesto dal Pd e approvato dal Consiglio comunale già lo scorso anno». Madonna rivolge anche un appello al mondo educativo e associativo: «Chiediamo alle scuole, alle associazioni, alle parrocchie di parlare e sensibilizzare i nostri ragazzi al tema della legalità. Abbiamo fiducia nelle nuove generazioni, che tanto possono fare per questa città, se aiutate e sostenute». Infine, un messaggio ai cittadini: «Non perdete la speranza – conclude la segretaria del Pd – ma continuate a sollecitare la politica ad agire con attenzione vera e sincera verso ciascuno, per costruire insieme legalità e sicurezza nella nostra città».