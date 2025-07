Lanciano, Tribunali subprovinciali salvi, Finardi (FdI): “Una svolta attesa da anni per la giustizia di prossimità”

25/07/2025 - Redazione AbruzzoinVideo

l coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione del DDL in Consiglio dei Ministri: “Grazie ai parlamentari abruzzesi e al presidente Marsilio per l’impegno mantenuto”

ANCIANO – “Una svolta fondamentale per il nostro territorio e per il principio della giustizia di prossimità”: così il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Lanciano, Rocco Finardi, commenta con soddisfazione l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge che garantirà la stabilizzazione definitiva dei tribunali cosiddetti “minori”, tra cui anche quello di Lanciano. Una notizia accolta con entusiasmo non solo dal mondo politico, ma anche dalle comunità locali che da anni chiedevano certezze e tutele rispetto alla sopravvivenza dei presidi giudiziari subprovinciali. Il provvedimento, che riguarda i tribunali di Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona, rappresenta per Finardi “un risultato di straordinaria importanza che conferma l’attenzione del Governo e di Fratelli d’Italia verso le istanze provenienti dal territorio”. Il coordinatore cittadino del partito della Meloni nella città Frentana non manca di rivolgere un ringraziamento ai parlamentari abruzzesi del partito – Etelwardo Sigismondi, Guido Quintino Liris e Guerino Testa – “che con determinazione e coerenza hanno mantenuto gli impegni assunti”, sottolineando anche il ruolo strategico del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “La sua costante vicinanza e disponibilità sono state determinanti per il raggiungimento di questo obiettivo”. Finardi guarda ora con fiducia al percorso parlamentare del DDL: “Siamo certi che l’iter si concluderà in tempi rapidi e positivi, a conferma di una scelta giusta, necessaria e condivisa”.