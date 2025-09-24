Lanciano, successo per la raccolta di materiale scolastico di Forza Italia Giovani Abruzzo

LANCIANO – Si è conclusa con grande partecipazione la raccolta di materiale scolastico promossa da Forza Italia Giovani Abruzzo, svoltasi dal 30 agosto al 6 settembre nella sede cittadina del movimento.
L’iniziativa, fortemente voluta dalla segretaria di Forza Italia Giovani Lanciano, Maria Laura Diano, ha riscosso un’ampia adesione da parte della comunità, dimostrando l’importanza di azioni concrete di solidarietà a sostegno delle famiglie in difficoltà. Il materiale raccolto sarà donato alle famiglie bisognose con figli in età scolastica, segnalate dal Comune di Lanciano, offrendo un aiuto tangibile in vista dell’anno scolastico appena iniziato.
«Ringrazio di cuore il segretario regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo, Sebastiano Di Nunzio, per averci dato l’opportunità di agire concretamente sul sociale – dichiara Maria Laura Diano – Questo è solo l’inizio: a questa raccolta seguiranno altre iniziative con cui continueremo a dare il nostro contributo alla comunità».
L’iniziativa conferma l’impegno di Forza Italia Giovani Abruzzo nel promuovere solidarietà, vicinanza al territorio e sostegno alle famiglie, con l’obiettivo di rendere la politica sempre più attenta ai bisogni reali delle persone.