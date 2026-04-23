La Provincia di Chieti offre una parte del Mario Negri sud alla Regione Abruzzo

Sarà adibita a magazzino farmaceutico. Le risorse derivanti dall'operazione delle risorse destinata al risanamento delle strade colpite dal dissesto idrogeologico dei giorni scorsi.

La Provincia di Chieti ha risposto all’avviso esplorativo pubblicato da Areacom per la ricerca di due immobili da adibire a magazzini hub per farmaci e dispositivi medici da destinare alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo, offrendo una parte del complesso edilizio in cui era ospitato il consorzio Mario Negri sud a Santa Maria Imbaro.

L’immobile è in condizioni assimilabili al nuovo, potenzialmente idoneo alla destinazione d’uso “magazzino farmaceutico” sotto i profili logistico, tecnico, tecnologico, impiantistico, strutturale e di materiali, non presenta barriere architettoniche, è munito del certificato di agibilità e del certificato di prestazione energetica ed è in regola con le normative in materia urbanistica, sanitaria e di sicurezza. La superficie lorda è pari a 13.211 metri quadrati e, pertanto, perfettamente in linea con i 10.000 mq richiesti. L’ente ha manifestato altresì la disponibilità, laddove necessario, a locare o vendere anche altri edifici facenti parte dello stesso complesso immobiliare, la cui superficie fondiaria complessiva è di 52.852 metri quadrati. Per il consigliere Arturo Scopino “questa è un’opportunità che la Provincia di Chieti vuole cogliere per restituire funzionalità a una struttura che da troppi anni è abbandonata.

Nonostante l’ente abbia cercato di alienarla a più riprese, oggi confidiamo nell’occasione che la Regione Abruzzo ha messo in campo per far sì che diventi un centro di interesse delle Asl e possa essere utile a livello territoriale. Con il presidente Menna abbiamo pensato che – qualora la nostra offerta venisse accettata – le risorse derivanti da quest’operazione saranno destinate alla sistemazione delle strade provinciali martoriate dagli eventi climatici di inizio aprile”.