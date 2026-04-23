Giovedì 23 Aprile 2026

Politica

La Provincia di Chieti offre una parte del Mario Negri sud alla Regione Abruzzo

23/04/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
La Provincia di Chieti offre una parte del Mario Negri sud alla Regione Abruzzo

Sarà adibita a magazzino farmaceutico. Le risorse derivanti dall'operazione delle risorse destinata al risanamento delle strade colpite dal dissesto idrogeologico dei giorni scorsi.

 La Provincia di Chieti ha risposto all’avviso esplorativo pubblicato da Areacom per la ricerca di due immobili da adibire a magazzini hub per farmaci e dispositivi medici da destinare alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo, offrendo una parte del complesso edilizio in cui era ospitato il consorzio Mario Negri sud a Santa Maria Imbaro.

L’immobile è in condizioni assimilabili al nuovo, potenzialmente idoneo alla destinazione d’uso “magazzino farmaceutico” sotto i profili logistico, tecnico, tecnologico, impiantistico, strutturale e di materiali, non presenta barriere architettoniche, è munito del certificato di agibilità e del certificato di prestazione energetica ed è in regola con le normative in materia urbanistica, sanitaria e di sicurezza. La superficie lorda è pari a 13.211 metri quadrati e, pertanto, perfettamente in linea con i 10.000 mq richiesti. L’ente ha manifestato altresì la disponibilità, laddove necessario, a locare o vendere anche altri edifici facenti parte dello stesso complesso immobiliare, la cui superficie fondiaria complessiva è di 52.852 metri quadrati. Per il consigliere Arturo Scopino “questa è un’opportunità che la Provincia di Chieti vuole cogliere per restituire funzionalità a una struttura che da troppi anni è abbandonata.

Nonostante l’ente abbia cercato di alienarla a più riprese, oggi confidiamo nell’occasione che la Regione Abruzzo ha messo in campo per far sì che diventi un centro di interesse delle Asl e possa essere utile a livello territoriale. Con il presidente Menna abbiamo pensato che – qualora la nostra offerta venisse accettata – le risorse derivanti da quest’operazione saranno destinate alla sistemazione delle strade provinciali martoriate dagli eventi climatici di inizio aprile”.

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Il presidente della Provincia di Chieti Menna assegna le deleghe ai consiglieri

Menna ha tenuto per sé le seguenti materie: opere stradali e infrastrutturali; società partecipate; UPI.

D'Incecco e Mannetti (Lega): quota otto per mille Irpef al Fondo natalità, risoluzione approvata all'unanimità

La risoluzione impegna, inoltre, a promuovere un'azione di sensibilizzazione politica e istituzionale per rafforzare le politiche nazionali per la natalità e la famiglia.

Consiglio regionale d'Abruzzo, qualità architettonica, installazione chioschi ed energia: via libera alle proposte di Nicola Campitelli

"La nostra Regione è la prima in Italia, a statuto ordinario, ad aver legiferato in materia di individuazione delle aree idonee, compiendo un passo importante verso la pianificazione energetica del futuro"

Elezioni Chieti, l'Udc ufficializza il sostegno a Mario Colantonio

"Avere l'Udc nella coalizione è un motivo di orgoglio. Parliamo di un partito storico del centrodestra", ha evidenziato Colantonio.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb