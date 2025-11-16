La Lega si riorganizza nella provincia di Teramo, presentati i nuovi commissari cittadini e i responsabili dei Dipartimenti

Il coordinatore regionale D’Incecco ha sottolineato come dopo le elezioni regionali, l'assenza di un consigliere eletto nella provincia di Teramo, abbia generato un po' di scoraggiamento nel territorio. Quindi la consapevolezza di dover avviare un percorso volto a rimettere in moto entusiasmo e partecipazione.

La Lega si riorganizza nella provincia di Teramo. Questa mattina, a Giulianova, nella sala comunale "Bruno Buozzi", sono stati presentati i commissari cittadini e i responsabili dei Dipartimenti provinciali. Una squadra composta da volti nuovi, da persone che hanno scelto di rientrare nel partito oltre che da quelle presenti sin dagli inizi, "a conferma di un radicamento che si rafforza e si amplia", ha sottolineato il commissario provinciale Andrea Scordella.

Insieme a Scordella, hanno partecipato all'incontro, l'onorevole Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali; Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo; Pierluigi Tancredi, responsabile dei Dipartimenti Lega Abruzzo; Giacomo D'Ignazio, responsabile regionale Enti Locali.

"Quando nel giugno scorso ho accettato l'incarico di commissario provinciale della Lega Teramo – ha spiegato Scordella – ho fatto presente che non sarebbe stato un incarico ad personam, ma di squadra. E in questi mesi, lo abbiamo dimostrato. L'obiettivo è di ricostruire tutti insieme il partito sul territorio. Nel teramano molti pensavano che la Lega fosse scomparsa, la grande partecipazione di oggi indica che non è così. La Lega c'è e c'è ancora tanta gente che crede nel suo progetto. C'è voglia di tornare a percentuali a doppia cifra. Le nomine di oggi rappresentano comunque soltanto un primo step, un punto di partenza. Ve ne saranno altri. C'è spazio per tutti. Ringrazio chi è rimasto, chi è tornato e chi si affaccia per la prima volta per dare il proprio contributo alla ripartenza di questo partito. Era facile metterci la faccia – ha evidenziato - quando la Lega era al 30%".

Il coordinatore regionale D’Incecco ha sottolineato come dopo le elezioni regionali, l'assenza di un consigliere eletto nella provincia di Teramo, abbia generato un po' di scoraggiamento nel territorio. Da questa situazione, è nata quindi la consapevolezza di dover avviare un percorso volto a rimettere in moto entusiasmo e partecipazione. "Abbiamo sentito la necessità – ha detto - di ripartire dall'ascolto, dal confronto e dalla presenza nei Comuni per ricreare una rete di amministratori e militanti. L'impegno politico richiede sacrificio, passione e dedizione. Ed è da qui che vogliamo insieme ripartire".

"Per me è un onore e un piacere essere presente in un momento in cui il partito si riunisce per strutturarsi sul territorio", ha dichiarato l'onorevole Bagnai, sottolineando il valore di un'azione politica radicata e organizzata. "La Lega è un partito profondamente legato ai territori – ha aggiunto Tancredi – e, quindi, dobbiamo essere in grado di raccogliere le istanze della gente, delle comunità, e trasformarle in progetti, obiettivi e risultati. Siamo fiduciosi che i Dipartimenti possano diventare l'ossatura del partito e il ponte tra la struttura politica e le comunità locali".

"L'iniziativa di oggi – ha evidenziato D'Ignazio – rappresenta un passo importante per consolidare la presenza della Lega sul territorio e per avviare un percorso condiviso con amministratori e militanti”.

NOMINE Simona Cardinali, vice commissario provinciale; Maria Di Domenico, responsabile organizzativo provinciale Commissari comunali: Berardo Rabbuffo, commissario Teramo; Alessia Moscardelli, commissario Alba Adriatica; Gaetano Vallescura, commissario Silvi; Gianni Mastrilli, commissario Giulianova; Luigi Felicioni, commissario Roseto degli Abruzzi; Massimo Ranalli, commissario Cellino Attanasio; Riccardo D'Ercole, commissario Martinsicuro; Rosa Friello, commissario Tortoreto; Luca Saputelli, commissario Cermignano.

Coordinamenti territoriali: Monica Passamonti, coordinatrice territoriale delle Terre del Cerrano.

Dipartimenti: Davide Peluzzi: Montagna-aree interne; Elisa Ciapanna: Cultura; Matteo Pellegrini, Istruzione e Scuola; Riccardo D'Ercole: Ambiente; Roberto D’Auri, Sicurezza; Massimo Ranalli: Agricoltura; Luca Saputelli: Attività Produttive; Guerino D'Agostino: Sport; Monica Passamonti: Giustizia; Lucio Pichini: Sanità; Simona Silvino: Economia; Maria Di Domenico: Turismo; Rosa Friello: Antimafia; Alessio Di Nicolantonio: Lavoro.