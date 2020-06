La giunta regionale d'Abruzzo assegna ulteriori risorse economiche per garantire i Bonus per le famiglie in difficoltà

La spesa complessiva ulteriore è di 2 milioni 502mila

La giunta regionale ha assegnato ulteriori risorse economiche per garantire il bonus per le famiglie in difficoltà,con lo scorrimento della graduatoria per i nuclei familiari con almeno due figli in condizioni di particolare disagio a seguito dell'emergenza Covid-19. La spesa complessiva ulteriore è pari a 2 milioni e 502mila euro per un contributo di 800 euro per ogni nucleo familiare (priorità 3). Il pagamento avverrà già dai prossimi giorni. Con una variazione di bilancio pari a 7 milioni di euro, invece, l'Esecutivo regionale ha deciso di assicurare un sostegno economico a tutti gli ulteriori aventi diritto che ne hanno fatto richiesta. 750 euro per la priorità 4, 600 Euro per la priorità 5, 400 euro per la priorità 6. Per la priorità 4 (nuclei familiari con un figlio o altre persone a carico) sono pervenute 4.386 istanze, per la priorità 5 (nuclei familiari composti da due persone senza figli o altre persone a carico) sono arrivate 2.261 istanze mentre, per la priorità 6 (nuclei familiari composti da una sola persona) 5.338 domande.