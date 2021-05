Coca-Cola produrrà in Abruzzo bottiglie in plastica riciclata al 100%, lo annuncia Marsilio

Il presidente della Regione: “Un impegno che sicuramente, in prospettiva, rafforzerà l’occupazione sul territorio"

"La notizia che mi ha comunicato il management di Coca-Cola HBC Italia, relativa alla produzione di bottiglie in plastica riciclata al 100% 'made in Abruzzo', non può che far piacere. Un importante traguardo che rafforza la presenza della multinazionale in Abruzzo e in particolare nello stabilimento di Oricola. Un terzo di 150 milioni di bottiglie PET sarà abruzzese". È quanto dichiara con soddisfazione il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. "Un impegno che sicuramente, in prospettiva, rafforzerà l'occupazione sul territorio. Già in occasione di una mia visita allo stabilimento aquilano era stata messa in evidenza dai vertici dell'azienda la preoccupazione sulle possibili nuove tasse a causa del consumo di plastica. Questa soluzione tutta abruzzese va sicuramente nella giusta direzione. Dopo quella visita avevo fatto un appello al Governo e al Parlamento sottolineando che nuove tasse avrebbero potuto causare ripercussioni sull'occupazione e sulla stessa presenza dell'azienda in Abruzzo. La produzione di plastica totalmente riciclata spero possa consentire processi economici finanziari completamente opposti, in grado di fare dell'Abruzzo una punto di riferimento sempre più importante per Coca-Cola Italia". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio