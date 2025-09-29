Lunedì 29 Settembre 2025

Politica

Infrastrutture, D'Incecco (Lega): in arrivo dal Mit oltre 38 milioni per le strade abruzzesi

29/09/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Il coordinatore regionale della Lega sottolinea l'importanza del finanziamento per le province abruzzesi.

"In arrivo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oltre 38 milioni di euro per le strade abruzzesi. Si tratta di risorse importanti per il nostro territorio, frutto dell'impegno e dell'attenzione del Ministro Matteo Salvini". Ad annunciarlo, Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo.

"I fondi, destinati alle province, nell'ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d'Italia, saranno così ripartiti: alla provincia di Chieti 11.183.929,61 euro, alla provincia di L'Aquila 11.442.991,15 euro, alla provincia di Pescara 6.504.067,56 euro, alla provincia di Teramo 9.123.374,11 euro, per un totale di 38.254.362,43 euro.

Un investimento significativo – sottolinea D'Incecco - che rafforza la capacità delle province di garantire infrastrutture moderne, con ricadute positive anche sul tessuto economico".

