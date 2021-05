Incontro in Parlamento per i Tribunali minori, Fina: “Siamo a Roma per difendere l'Abruzzo, serve soluzione definitiva"

Il segretario del Pd d'Abruzzo: grazie al nostro partito ottenute negli anni diverse proroghe alla chiusura

“Siamo a Roma per una battaglia giusta e non consentiremo la chiusura dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano”: Inizia così la dichiarazione del segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina a latere dell’incontro odierno in Senato. Hanno partecipato anche la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi, il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Ettore Licheri, il senatore del Pd Luciano D’Alfonso, la senatrice del Movimento Cinque Stelle Gabriella Di Girolamo. Fina prosegue: “Ringrazio il Senatore Luciano D’Alfonso per aver preso l’iniziativa.

Il Partito Democratico da tempo si occupa della vicenda a fianco dei sindaci oggi presenti e delle comunità locali. È grazie al Pd se negli anni abbiamo ottenuto diverse proroghe alla chiusura, ma ora è arrivato il tempo di una soluzione definitiva che scongiuri la chiusura. Lo dobbiamo agli operatori della giustizia, agli utenti dei servizi giudiziari e all’economia del territorio”.