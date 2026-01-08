Imprese: Tiziana Magnacca, dal Ministero avviso per ricerca e sviluppo

L'assessore regionale alle Attività produttive: la dotazione finanziaria di oltre 730 milioni di euro testimonia quanto il ministero delle Imprese e del Made in Italy tenga a questo avviso per dare un impulso importante e decisivo all'economia dei territorio incentivando quelle imprese che fanno innovazione e sperimentazione.

Il 14 gennaio parte l’avviso del ministero delle Imprese e del Made in Italy per il finanziamento dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale con una dotazione finanziaria di 731 milioni di euro. A segnalarlo è l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, a pochi giorni da un webinar informativo dell’avviso che il Ministero stesso ha organizzato per lunedì 12 gennaio. “L’avviso interessa da vicino le imprese abruzzesi – sottolinea l’assessore – e copre settori economici in forte crescita nel panorama economico regionale. Peraltro la dotazione finanziaria di oltre 730 milioni di euro testimonia quanto il ministero delle Imprese e del Made in Italy tenga a questo avviso per dare un impulso importante e decisivo all'economia dei territorio incentivando quelle imprese che fanno innovazione e sperimentazione. In Abruzzo – prosegue l’assessore Magnacca – grazie alla programmazione FESR 2021-2027 abbiamo finanziato diversi avvisi relativi la ricerca e l’innovazione dei processi produttivi. Lo abbiamo fatto in due momenti diversi nell’ultimo biennio e la risposta delle aziende abruzzesi è stata sorprendente. Per questo ritengo che anche sul bando del ministero delle Imprese e del Made in Italy le aziende abruzzesi possano dire la loro”. La misura è finalizzata al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, volti alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, ovvero al significativo miglioramento di soluzioni esistenti, nell’ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al comparto manifatturiero, nonché al settore digitale e delle telecomunicazioni. Il termine ultimo di presentazione delle candidature è il 18 febbraio 2026. Proprio per capire i contenuti dell’avviso e le modalità di gestione della domanda di partecipazione è stato organizzato per lunedì 12 gennaio un webinar informativo con inizio alle ore 10:30. Per partecipare è necessario registrarsi a questo link: https://lnkd.in/d5avJq4s