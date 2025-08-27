Mercoledì 27 Agosto 2025

Politica

Imprese: Magnacca, la Regione aderirà a bando MIMIT su settore fieristico e mercati rionali

27/08/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
L'assessore alle attività produttive della regione Abruzzo: "Una esigenza che avvertiamo tenuto conto dell’impegno del nostro Assessorato nel sostenere un settore che risente, assieme al commercio fisso, di una fase di stagnazione”.

“E’ un’opportunità che riteniamo debbano cogliere tutti i sindaci abruzzesi incentivando i mercati rionali per la loro storia sociale ed economica diventati anche come spazi commerciali attrattivi in chiave turistica. A tal proposito la Regione Abruzzo aderirà al bando del ministero delle Imprese e del made in Italy a sostegno in Italia al settore fieristico e ai mercati rionali. Una esigenza che avvertiamo tenuto conto dell’impegno del nostro Assessorato nel sostenere un settore che risente, assieme al commercio fisso, di una fase di stagnazione”.

Ad affermarlo l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, commentando il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che definisce i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici; i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare. “Le Regioni – spiega l’assessore – utilizzeranno le risorse assegnate per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei mercati, anche con interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale”.

