Lunedì 06 Luglio 2026

Politica

Il Sole 24 Ore, Governance Poll 2026: cresce il gradimento per il sindaco di Pescara

06/07/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Il Sole 24 Ore, Governance Poll 2026: cresce il gradimento per il sindaco di Pescara

L'indice di gradimento sale al 54% e vale il 41° posto tra i primi cittadini d'Italia. Il sindaco ringrazia: «I pescaresi premiano i fatti e la nostra visione di città».

Arriva la scure, o meglio il verdetto annuale della classifica Governance Poll del Il Sole 24 Ore, e per la città di Pescara il bilancio è decisamente positivo. L'indagine sul gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia assegna al primo cittadino pescarese un indice di gradimento del 54%, posizionandolo al 41esimo posto a livello nazionale e registrando un netto balzo in avanti rispetto ai dati del 2025.

Un trend in crescita che convalida e dà continuità al largo consenso già incassato nel voto parziale dello scorso 8 marzo, a dimostrazione di come la strada intrapresa sia ormai sintonizzata con il sentire della stragrande maggioranza della cittadinanza. Il primo cittadino ha voluto ringraziare pubblicamente la comunità con un messaggio denso di gratitudine ma anche di determinazione per il futuro:«È un risultato che mi riempie di orgoglio e che considero il riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti ogni giorno con passione, impegno e determinazione. Questo riconoscimento ci dà ancora più forza per andare avanti. Nonostante i tanti cantieri ancora aperti, i pescaresi stanno premiando i fatti e la visione di una città sempre più moderna, bella ed europea».

Il sindaco non ha risparmiato una battuta verso le opposizioni più radicali, sottolineando come «quella piccola fetta che critica, offende e insulta pretestuosamente» non stia intaccando il legame di fiducia con il resto della popolazione, che dimostra invece di comprendere la portata del percorso condiviso.

Il messaggio si è chiuso con un ringraziamento corale alla macchina amministrativa e ai cittadini, rilanciando la sfida per i mesi a venire: «Grazie alla mia squadra per il lavoro straordinario. Il bello deve ancora venire: avanti insieme per una Pescara protagonista».

M.L. 

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