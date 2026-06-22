Il Sindaco Giovanni Legnini presenta la squadra di governo della città

“Una sintesi virtuosa fra esperienza e rinnovamento a servizio della città e delle priorità da affrontare". Mercoledì la prima Giunta, lunedì il Consiglio.

È stata presentata questa mattina nella Sala Convegni di Palazzo dei Veneziani la nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Giovanni Legnini, che mercoledì 24 giugno terrà la prima seduta operativa. Compito dell’esecutivo sarà contribuire all’attuazione del programma di mandato e dare risposte concrete alle esigenze della città, con l’obiettivo di costruire una Chieti più dinamica, attrattiva e capace di valorizzare le proprie risorse, rafforzando i servizi, la qualità urbana e le opportunità di sviluppo per l’intera comunità. La squadra di governo è composta da nove assessori (5 uomini e 4 donne), profili provenienti dal mondo delle professioni, dell’impresa, dell’amministrazione pubblica, dell’università, della scuola e della società civile, in un equilibrio tra esperienza amministrativa e nuove energie. Di seguito i nomi dei componenti l’esecutivo e le rispettive deleghe. Mercoledì 24 la prima Giunta, lunedì 29 il Consiglio comunale.

COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE

Aurora Bruno, con delega a Politiche giovanili, Residenzialità e servizi per gli studenti, Partecipazione democratica e comitati di quartiere. Elda Capriotti, con delega a Pubblica istruzione, Servizi all’infanzia e asili nido, Diritto allo studio, Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Paolo De Cesare, con delega al Personale e Riforma dell’organizzazione della struttura comunale, Polizia locale, Organizzazione eventi e manifestazioni, Patrimonio pubblico e demanio, Rapporti con le istituzioni comunali, Anagrafe, Elettorale, Servizi demografici, Censimento e Statistica. Rita Di Falco, con delega a Politiche sociali e assistenziali, Politiche per la famiglia, Politiche per l’inclusione e l’integrazione, Edilizia sociale, Centri sociali e Sport. Luigi Febo, con delega a Lavori pubblici, Mobilità e parcheggi, Rigenerazione urbana, Cooperazione e relazioni internazionali; Marco Femminella, con delega a Pianificazione territoriale e urbanistica, Edilizia e politiche della casa, Manutenzioni del territorio, Abbattimento delle barriere architettoniche, Trasporto pubblico locale, Politiche energetiche; Manuel Pantalone, con delega a Bilancio, Finanze, Tributi, Economato, Bilancio sociale e partecipato, Industria e lavoro, Politiche comunitarie; Fabio Stella, con delega ad Ambiente e bonifica del territorio, Rifiuti e igiene urbana, Verde pubblico, Servizi cimiteriali, Politiche e tutela del mondo animale e lotta al randagismo; Chiara Zappalorto, con delega a Promozione turistica e del territorio, Commercio ed esercizi pubblici, Artigianato, Mercati, Fiere, Pari opportunità, politiche di genere e Politiche generazionali.

Le deleghe al Dissesto finanziario, Dissesto idrogeologico, Cultura, Agricoltura, Sanità, Rapporti con l’Università e Società partecipate, nonché tutte le altre materie non espressamente delegate ai componenti della Giunta, restano in capo al Sindaco. È fatta salva la facoltà del sindaco di attribuire le deleghe a uno o più consiglieri comunali nei limiti e nei termini dell’art. 23 bis dello Statuto Comunale. All’Assessore Paolo De Cesare viene inoltre conferito l’incarico di “Vicesindaco”, con tutti i poteri e competenze stabilite per tale incarico dalla legge e dallo Statuto comunale.

“Ho mantenuto l’impegno assunto durante la campagna elettorale: costruire una squadra capace di coniugare esperienza e innovazione, valorizzando competenze consolidate e aprendosi al contributo di figure giovani e femminili. Sono convinto che questa sintesi virtuosa rappresenti un valore aggiunto e ci consenta di affrontare con efficacia le sfide che attendono la città – così il sindaco Giovanni Legnini - . La nuova Giunta garantisce esperienza amministrativa e rinnovamento poiché è composta da assessori che hanno già maturato esperienza amministrativa, ma entrano nuove energie e nuove sensibilità. La nuova squadra di governo è composta da professionisti e professioniste, imprenditori, docenti, rappresentanti del mondo associativo e giovani esponenti della società civile, di cui 4 sono donne e 5 uomini. Sono 5 i nuovi ingressi e 4 invece hanno già fatto parte della Giunta uscente, inoltre 5 componenti risiedono in varie zone della parte bassa della città e 5, me compreso, nella parte alta. A seguito dei subentri di consiglieri per effetto delle surroghe, la maggioranza consiliare si arricchisce di ulteriori figure femminili e giovani, il più giovane ha 23 anni e proviene dal Polo Civico, le consigliere sono invece 7, ad esse si aggiungono 4 di minoranza e le 4 assessore, portando a 15 unità la presenza femminile fra Consiglio e Giunta. Tutti noi ci avvarremo del contributo prezioso e dei consigli dei sindaci emeriti Diego Ferrara e Francesco Ricci, la cui presenza in Consiglio qualifica l’Assise. Entrambi continueranno a rappresentare un patrimonio prezioso di conoscenze e relazioni e saranno coinvolti, insieme a tutta la maggioranza, nel percorso amministrativo che ci attende. Al di là dei numeri, è importante la motivazione e il senso di responsabilità che devono caratterizzare chi è chiamato a ricoprire incarichi di governo. Agli assessori ho infatti chiesto, e continuerò a chiedere, il massimo impegno, rigore, presenza costante, confronto con i cittadini e una piena operatività nell’attuazione del programma e delle priorità che abbiamo indicato nel programma. Siamo già al lavoro sui primi dossier urgenti: dalla partecipazione ai bandi strategici per il recupero e la riqualificazione degli impianti sportivi, che sarà oggetto della prima Giunta, agli interventi sul dissesto idrogeologico e sul contributo per il disagio abitativo, oggetto di due incontri di oggi con i residenti di zone fragili della città come via Modesto della Porta e Santa Maria. Ci occuperemo inoltre della verifica dei problemi esistenti in vista della riapertura delle scuole, nonché della manutenzione delle strade e del verde, fino alla definizione del calendario degli eventi estivi e, non ultima, la verifica puntuale dello stato di attuazione dei cantieri pubblici, con l’intento di dichiarare guerra ai cantieri “lumaca”. Anche il ruolo del Consiglio comunale sarà pienamente valorizzato, con il pieno coinvolgimento delle opposizioni. Intendo affidare ai consiglieri deleghe specifiche e operative, per favorire la più ampia partecipazione possibile e assicurare una presenza costante sui temi più rilevanti per la città”.