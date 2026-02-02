Il sindaco di Chieti Diego Ferrara sull’agente pescarese ferito a Torino: “Le idee si difendono senza violenza"

Il primo cittadino di Chieti esprime "Vicinanza alle forze dell’ordine”

“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al poliziotto pescarese rimasto ferito a Torino, così come a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che ogni giorno operano in condizioni difficili per garantire sicurezza e legalità”, così il sindaco di Chieti Diego Ferrara.

“Le forze dell’ordine affrontano sacrifici quotidiani, spesso lontano da casa e dai propri affetti, svolgendo un lavoro essenziale per la tenuta civile del Paese. A loro va rispetto e riconoscenza, non violenza. Il dissenso, le idee e i diritti – conclude Ferrara – si affermano con il confronto, la partecipazione democratica e la forza delle argomentazioni, mai con la sopraffazione fisica. Ciò che è accaduto a Torino è qualificabile come un'assurda, cieca, ottusa e afinalistica violenza senza alcuna giustificazione, men che meno ideologica, contro organi dello Stato preposti alla sicurezza di tutti. Le forze dell'ordine sono tra le più importanti Istituzioni Pubbliche perché garantiscono la legalità e la protezione della convivenza civile. La brutalità delle scene a cui abbiamo assistito indicano un crinale pericolosissimo lungo cui una parte della nostra società sta incamminandosi: il disconoscimento e il ripudio delle Istituzioni. Ma la democrazia e gli Italiani hanno sempre avuto e sempre avranno gli anticorpi giusti per difendere l'ordinamento democratico i cui principi sono sanciti dall' articolo 1 della Costituzione. Rivolgo al corpo della Polizia di Stato la solidarietà della città di Chieti nella condanna, senza se e senza ma, di ogni forma di violenza. Quando accade è una sconfitta per tutti”.