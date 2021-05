Il professor Miccio nominato commissario della Zes, Marsilio: Il ministro Carfagna ha mantenuto l'impegno a fare presto

Il presidente della regione: profilo di altissimo livello,sono certo darà all’Abruzzo un contributo determinante per il successo della Zona Economica Speciale.

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina a Commissario di Governo della Zes, e come tale a Presidente del Comitato di Indirizzo, del professor Mauro Miccio. “Ringrazio la ministra Carfagna per aver mantenuto l’impegno a fare presto per la scelta del Commissario, dopo lo stallo di sette-otto mesi del precedente Governo, e per aver individuato un profilo di altissimo livello che sono certo darà all’Abruzzo un contributo determinante per il successo della Zona Economica Speciale”, ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Perché la nomina del Commissario divenga pienamente operativa occorrerà ora attendere la bollinatura della Corte dei Conti, che mediamente impiegherà circa due mesi. Inoltre per completare il Comitato di Indirizzo, il Governo deve ancora individuare un rappresentante espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e uno espresso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. “L’augurio – ha concluso il presidente Marsilio – è che anche questi ultimi passaggi avvengano rapidamente per mettere la Zes Abruzzo nelle condizioni di poter iniziare a lavorare davvero”.