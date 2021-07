Il leader della Lega Matteo Salvini in Abruzzo per promuovere il referendum sulla Giustizia

Sono più di centomila le firme raccolte in 3 giorni. Salvini entusiasta: c'è una risposta popolare incredibile, raccoglieremo un milione di firme.

"C'è stata una risposta popolare incredibile. In un solo weekend di luglio, con 40 gradi, sono state raccolte più di 100mila firme. Da oggi è possibile firmare con calma e al fresco in tutti i comuni italiani e quindi l'obiettivo del milione di firme sarà ampiamente superato. La firma che avete messo o metterete è una firma rivoluzionaria, democratica, pacifica". È quanto ha detto stamane il leader della Lega, Matteo Salvini, a Pescara per promuovere la raccolta firme per il referendum sulla riforma della giustizia, un tour che toccherà tutta Italia con l'obiettivo di raccogliere un milione di firme e la sfida di Salvini è raggiungere questo numero entro Luglio e non settembre. "Per trent'anni - aggiunge - la politica e il Parlamento hanno promesso riforme della giustizia e per trent'anni non è cambiato nulla. Dopo trent'anni adesso tocca a voi, per alcuni principi sacrosanti. Anche in tribunale un giudice se sbaglia sulla pelle di un cittadino paga come tutti gli altri lavoratori d'Italia. Chi sbaglia paga". ed ancora: "il giudice deve essere libero ed indipendente, togliamo le correnti e le lottizzazioni le politiche che decidono chi fa il procuratore." Sulla separazione delle carriere così Salvini: "Il giudice deve essere al di sopra delle parti. Ci sono 5 milioni di italiani che aspettano giustizia, civile penale, tribunale dei minori e giustizia amministrativa".

"Poi - ha continuato Salvini - difendiamo i sindaci con l'abolizione della legge Severino. Impedisce la candidatura di sindaci anche senza una condanna in via definitiva. Invece io il sindaco lo voglio tutelare dal punto di vista economico e giuridico. Ne ho visti troppi decaduti, indagati, arrestati e poi assolti e senza che nessuno abbia pagato. Ringrazio la Lega, il partito Radicale e tutti gli italiani che arriveranno da domani. Per firmare - conclude - c'è tempo tutto luglio e tutto agosto".

E sulle elezioni comunali così il leader della Lega: "Ho convocato domani l'ultima riunione del centrodestra. Pd e M5s vanno divisi sostanzialmente dappertutto. L'obiettivo è che la Lega guidi un centrodestra compatto per un cambiamento a Roma, a Milano, a Napoli, a Torino e così via. Queste firme sulla giustizia mi dicono che c'è tanta voglia di cambiamento: meno tasse, meno burocrazia, certezza della pena e i sindaci giusti al posto giusto. Perché i fondi europei verranno spesi soprattutto dai sindaci. Quindi avere sindaci onesti e competenti sarà fondamentale".

Salvini è intervenuto anche sul Ddl Zan: "Ho fatto una proposta a Letta e a tutti i partiti. Troviamoci entro domani sul ddl Zan. Togliamo quelli che anche secondo il Santo Padre e la Santa Sede sono passaggi critici: le scuole, i bimbi, la cui educazione spetta a mamma e papà, i reati di opinione e le censure. Concentriamoci sulle punizioni di chi abusa o aggredisce due ragazzi o due ragazze che hanno tutto il diritto di amarsi". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Pescara per un evento per la raccolta firme per il referendum sulla riforma della giustizia, rispondendo a una domanda dei cronisti sul ddl Zan. "Spero che Letta e il Pd - ha aggiunto - non insistano nella loro strada solitaria perché rischiano di affossare totalmente e definitivamente la legge".

Salvini stamane ha incontrato gli esponenti politici abruzzesi appartenenti al suo partito ma ha voluto avere anche un confronto con i titolari di alcune aziende ed imprese del pescarese per affrontare i problemi del credito, dell’occupazione, delle infrastrutture e dei trasporti. Oggi pomeriggio alle 17.00 Salvini ha raggiunto L'Aquila per continuare la promozione del referendum sulla Giustizia.