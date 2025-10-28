Marted 28 Ottobre 2025

Il futuro dell’acqua: Marsilio, puntiamo a una gestione moderna e sostenibile per garantire efficienza e qualità ai cittadini abruzzesi

28/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Confronto istituzionale all’Abbazia di Santo Spirito al Morrone. Imprudente: lavoriamo per la proposta di legge sulla riforma del servizio idrico integrato.

Un sistema idrico efficiente, trasparente e sostenibile: è questo l’obiettivo indicato dal Presidente della Regione Marco Marsilio nel corso del confronto istituzionale promosso da ERSI Abruzzo all’Abbazia di Santo Spirito al Morrone di Sulmona, dedicato al futuro del servizio idrico integrato in Abruzzo. Durante il dibattito, che ha visto la partecipazione dei vertici regionali e dei rappresentanti degli enti locali, è emersa la volontà condivisa di dare al sistema idrico abruzzese una governance unitaria, capace di attrarre investimenti, innovare le infrastrutture e garantire un servizio omogeneo su tutto il territorio regionale.

Al centro del dibattito la proposta di legge sulla riforma del Servizio Idrico Integrato in Abruzzo che rappresenta un passaggio importante. La riforma dovrà garantire investimenti reali per ammodernare le reti idriche, ridurre le perdite e migliorare il servizio, soprattutto nelle aree interne e montane più fragili. “L’acqua è un bene pubblico essenziale e strategico – ha sottolineato Marsilio - L’Abruzzo deve dotarsi di una gestione moderna, trasparente e sostenibile, capace di garantire ai cittadini efficienza massima, investimenti e tutela della risorsa. Attraverso il confronto istituzionale e la collaborazione con gli enti territoriali, vogliamo costruire un sistema idrico integrato che risponda alle esigenze del territorio e che guardi al futuro con una visione unitaria e innovativa poiché in passato abbiamo trovato una regione in cui l’acqua non era per tutti garantita, con una alta dispersione in alcune province. Per questo, dal nostro insediamento, abbiamo destinato oltre mezzo miliardo al ciclo idrico, dal civile, all’agricolo a quello industriale e nel Fondo di coesione abbiamo riservato quasi un terzo delle risorse disponibili”.

Il confronto, al quale hanno partecipato anche il Vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il Sindaco di Sulmona Luca Tirabassi, ha posto le basi per un percorso condiviso di riforma del servizio idrico integrato, in linea con i principi di sostenibilità ambientale e di buona amministrazione promossi da ERSI Abruzzo. Emanuele Imprudente, Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore con delega alle politiche ambientali e alle risorse idriche, ha aggiunto: “La sfida della gestione dell’acqua è una sfida di sostenibilità, innovazione e responsabilità. Stiamo lavorando per rafforzare la pianificazione regionale, promuovere gli investimenti sulle infrastrutture idriche e favorire un uso più efficiente della risorsa. Il nostro obiettivo è garantire un servizio di qualità in tutto il territorio, riducendo le dispersioni, migliorando la rete e tutelando le sorgenti che rappresentano un patrimonio prezioso per l’Abruzzo e per le future generazioni.”

