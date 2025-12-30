Il Consiglio regionale approva Bilancio di previsione 2026-2028 e Legge di stabilità

La seduta, ufficialmente aperta ieri dal presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, si è conclusa oggi, martedì 30 dicembre poco prima delle 19.

Il bilancio di previsione 2026-2028 di Regione Abruzzo e la Legge di stabilità sono stati approvati a maggioranza dal Consiglio regionale, con la contrarietà delle opposizioni. La seduta, ufficialmente aperta ieri dal presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, si è conclusa oggi, martedì 30 dicembre poco prima delle 19. La manovra finanziaria si assesta alla cifra di 5miliardi e 600mila euro per anno. Il finale di seduta è stato dedicato al voto su progetti di legge (bilancio ed assestamento) ed emendamenti: quattro quelli decisivi presentati dalla maggioranza. Le opposizioni hanno discusso cinque emendamenti per Consigliere, come deciso in Conferenza dei Capigruppo.

Gli interventi previsti. Interventi di contrasto allo spopolamento aree montane: 3.866.612 euro per tre anni; trasporto e assistenza scolastica: 3.129.399 euro per tre anni; contributi alle Province per ciechi e sordomuti: 240mila euro per tre anni; contributi straordinari per servizi in materia sociale e socio-assistenziale: 64mila euro per tre anni; contributi associazioni per interventi disabili, 300mila euro per tre anni; interventi regionali per vita indipendente, 600mila euro per tre anni; sostegno famiglie minori affetti disabilità gravi, 420mila euro per tre anni; interventi per caregiver familiari, 500mila euro per tre anni; interventi per persone anziane vittime di criminalità, 50mila euro per tre anni; interventi per soggiorni educativo-terapeutici per bambini e adolescenti diabetici, 30mila euro; spese per pagamento franchigie assicurazioni per danni fauna selvatica, 500mila euro per il 2026; contributi per interventi conseguenti ad avversità atmosferiche e adeguamento infrastrutture urbane:,1.059.372 euro per tre anni; oneri per contributi per i programmi provinciali di sistemazione idraulica e pronto intervento su aree fluviali, 847.498 euro per tre anni; contributo alle funzioni pubbliche svolte dall’Aeroporto d’Abruzzo: 1.792.081 euro per tre anni; contributo annuale per funzionamento Parco regionale Velino-Sirente, 1.130.875 per tre anni; contributo Parco Sirente-Velino per risarcimento danni fauna selvatica, 84.749 euro per tre anni.

Per il solo 2026: Federazione italiana Scherma – Delegazione Abruzzo, 50mila euro; Federazione italiana Pallamano – Delegazione Abruzzo, 50mila euro; A.S.D. Special Olympics Italia per i XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics di Ovindoli, 200mila euro; Napoli Calcio, 1.220.000 euro complessivi per ulteriori sei stagioni sportive; Sede Associazione Nazionale Alpini Pratola Peligna, 50mila euro; Perdonanza celestiniana, 50mila euro. Fiera Lanciano, 42.374 euro per tre anni; Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, 67.799 euro per tre anni. Per le spese di funzionamento del Consiglio regionale sono stati stanziati 28milioni di euro per tre anni.

Leggi rifinanziate per l’anno 2026. Notte Serpenti, 200mila euro; Tutela minoranze linguistiche, 40mila euro; Festival Dannunziano, 400mila euro; progetti di valorizzazione del patrimonio medievale, 20mila euro; progetto speciale di valorizzazione tratturi, 60mila euro; Festival dei Popoli europei, 90mila euro; Giostra Cavalleresca Sulmona, 40mila euro; Mastrogiurato Lanciano, 40mila euro; Osservatorio Legalità, 10mila euro; Premio Internazionale Flaiano, 100mila euro; riconoscimento e celebrazione manifestazione Marsicaland, 70mila euro.

Interventi prioritari (contributo alla finanza pubblica): contributo straordinario al Teatro Marrucino per euro 287mila; Premio Ignazio Silone, euro 100mila; Istituto Nazionale Tostiano per euro 30mila; Premio Internazionale Sabina Santilli, euro 25mila; CONI Abruzzo per Italian Silver Games, euro 150mila; dotazioni interventi in materia di Piano Neve, euro 100mila; Centro Diurno Disabili Alanno, euro 60mila; interventi in materia di Trasporto Pubblico Locale, euro 930mila; promozione brand Abruzzo, euro 400mila; Festival Montagna Bruxelles 2026, euro 30mila; nuclei familiari con pazienti oncologici, euro 200mila; Komen Italia 2026, euro 50mila; sport e borse di studio, euro 336mila; Premio Città Penne, euro 20mila; istruzione e formazione professionale per euro 50mila; finanziamento Festiv’Alba, iniziative culturali nel sito archeologico di Alba Fucens Comune di Massa d’Albe, euro 40mila; Premio Benedetto Croce, euro 20mila; contributo Fiera Birra Artigianale, euro 100mila; Salone del Libro 2026 – partecipazione Regione Abruzzo, euro 70mila.

Fondo turismo, sport, cultura, agricoltura.

Per l’annualità 2026, al fine di favorire lo sviluppo di politiche regionali in materia di turismo, sport, cultura, sociale, protezione civile e agricoltura, nel bilancio di previsione 2026-2028 è autorizzata l’iscrizione di un Fondo denominato “Fondo per il sostegno di iniziative inerenti il turismo, lo sport, la cultura, il sociale, la protezione civile e l’agricoltura di importo pari a 7milioni di euro. Al finanziamento del fondo si provvederà con le risorse derivanti dall’accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie. Fondo per finanziamento di interventi di particolare rilevanza regionale di euro 16.150.000 sottoposto al vincolo delle maggiori entrate. Sostegno alla marineria abruzzese per mancato dragaggio dei porti euro 200mila; sostegno ai Consorzi di Bonifica per incremento dei costi energetici euro 1.200.000; contributo al Comune di Caramanico Terme per area crisi del turismo termale euro 150mila; contributo al Comune di Pretoro (capofila) per la viabilità del bacino sciistico della Majelletta, euro 30mila; contributi per danni da fauna selvatica, euro 500mila; rimborso all’APC per attività svolte di volontariato di protezione civile, euro 700mila; oneri progettazione Palazzo Portoghesi, euro 100mila; contributi per le iniziative L’Aquila Capitale della Cultura e per l’attuazione del progetto Pescara Capitale della Cultura e dell’Arte Contemporanea, euro 1.500.000; rifinanziamento L.R. 22/2023 art. 34 (Azienda Regionale per le Attività Produttive ARAP), euro 100mila; contributo straordinario ad ARAP per manutenzione depuratori, euro 200mila; contributo a TUA Abruzzo Spa per attività formative professionalizzanti, euro 200mila; interventi a sostegno delle imprese ferroviarie per incentivo del traffico merci, euro 400mila; Fondazione Abruzzo Film Commission, euro 150mila; rifinanziamento L.R. 22/2015 art. 20 e art. 31 comma 5 (interventi nel settore della zootecnia), euro 600mila; contributo straordinario UNPLI Abruzzo – pro loco, euro 30mila; contributo al Comune di Campo di Giove per lo sviluppo turistico del territorio, anche attraverso l’ospitalità di squadre professionistiche impegnate nei ritiri estivi, euro 70mila; rifinanziamento L.R. 42/2012 – infrastrutture idrauliche del Fucino, euro 600mila; Internazionalizzazione delle imprese, euro 100mila; Botteghe scuola euro 200mila; rifinanziamento L.R. 29/2025 – Cooperazione di comunità, euro 200mila; attività per la valorizzazione, conservazione e promozione dell’Area Celestiniana di Sulmona, euro 30mila; Regione del Benessere, euro 200mila; Premio Borsellino, euro 50mila; interventi per Caregiver Minori, euro 600mila; Premio Pigro, euro 40mila; ASD Amicacci Abruzzo, euro 50mila; Città della Ceramica di Castelli, euro 30mila; Trasporto Scolastico Disabili, euro 1.000.000; organizzazione diretta eventi culturali, euro 600mila; L.R. 55/2013 art. 40 – Avviso Grandi eventi, euro 400mila; F.U.R.C. (Fondo Unico Regionale per la Cultura), euro 3.000.000; Fondo unico per la pesca, euro 100mila; Osservatorio per la legalità, euro 20mila; CRAM (Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo), euro 150mila; Fondazione Marcinelle 262, euro 30mila; La Corsa degli Zingari, euro 50mila; Interamnia World Cup, euro 50mila; Premio Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino, euro 20mila; contributo per il funzionamento e la gestione dei teatri di Vasto, San Salvo, Lanciano, Atri, Sulmona, Avezzano e Tagliacozzo, euro 210mila; contributo straordinario all’ATER Teramo per mancati introiti di canoni per inagibilità sismica, euro 320mila; rifinanziamento L.R. 58/1989 art. 17 ter comma 2 lettera a) – Antincendio, euro 30mila; Fondazione Di Persio Pallotta, euro 200mila; attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, euro 100mila; contributo per l’organizzazione della celebrazione della giornata mondiale dei sordi, euro 60mila; realizzazione impianto sportivo nell’istituto penale minorile dell’Aquila, euro 100mila; ex comunità montana Montagna Peligna per l’abbattimento barriere architettoniche Palazzo Sardi di Sulmona, euro 70mila; aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi, euro 80mila; dispositivi per Pazienti Oncologici in Chemioterapia, euro 500mila; sostegno attività di ricerca universitaria, euro 50mila; finanziamento convenzione Campagna A.I.B., euro 100mila; rifinanziamento L.R. 49/2013 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia, Casoli di Atri "Paese dipinto" e Villa Ilii di Colledara "Paese della storia e della memoria"), euro 50mila; Premio Dean Martin 2026, euro 10mila; Premio John Fante 2026, euro 10mila; Fondazione Oncologica Santa Rita – FOGI, euro 30mila; contributo per la realizzazione postazione del 118 presso la piana del Cavaliere di Carsoli, euro 300mila; Premio internazionale della fotografia G. Di Venanzo, euro 10mila; contributo al Conservatorio G. Braga di Teramo, euro 10mila; contributo Unione dei Comuni Val Vibrata per gli eventi Comunità Europea dello Sport, euro 100mila; valorizzazione e conservazione dei Cunicoli di Claudio, euro 20mila; contributo all’Università d’Annunzio per studio rigenerazione socio economico culturale della città di Sulmona, euro 50mila; adesione della Regione Abruzzo al Progetto “Discovering Abruzzo in Cina”, euro 20mila; contributo all’Associazione R. E. Raiano Eventi per l’organizzazione dell’evento “Maggiolata 2026” di Raiano, euro 30mila.