Gli assessori di Abruzzo e Molise incontrano i sindaci per la Statale Trignina

25/09/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Al via azione congiunta forte e pressante affinché si possa procedere con atti concreti alla realizzazione di interventi per garantire sicurezza e mobilità agibile di persone e merci.

Sono la frustrazione e la rabbia, oltre che la disillusione, i sentimenti che accomunano i sindaci del Molise e dell’Abruzzo che hanno incontrato gli assessori regionali Andrea Di Lucente (Molise) e Tiziana Magnacca (Abruzzo) a Canneto per l’annosa questione della messa in sicurezza della Strada Statale 650 “Trignina”.

“Abbiamo acceso i riflettori su questa strada critica e pericolosa che da tanti anni crea problemi ad Abruzzo e Molise – hanno concordato i due assessori regionali Andrea Di Lucente e Tiziana Magnacca -. I presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise, dove la Trignina è cerniera tra i due territori, Marco Marsilio e Francesco Roberti, i parlamentari eletti nelle due regioni e decine di sindaci condividono un’azione congiunta forte e pressante affinché si possa procedere con atti concreti ad una progettazione e alla realizzazione di interventi che consentano sicurezza e mobilità agibile di persone e merci. Quello che chiediamo è di iniziare a lavorare per step, iniziare ad avere il raddoppio nei tratti in cui è possibile e la messa in sicurezza dei punti più critici”.

