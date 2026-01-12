Giunta Regionale d'Abruzzo : il resoconto della seduta di oggi lunedì 12 gennaio

Tra i principali provvedimenti approvati oggi la semplificazione delle procedure ambientali strategiche di piani e programmi e il piano annuale dei controlli interni

La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria, su proposta del presidente della Regione Marco Marsilio, ha approvato il piano annuale dei controlli interni di regolarità amministrativa per l’anno 2026, ai sensi del disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa.

Approvato lo schema di protocollo generale di azione tra la comunità di Madrid e la Regione Abruzzo per il rafforzamento dei legami culturali tra Abruzzo e comunità di Madrid e la promozione turistica bilaterale, con il coordinamento e il sostegno dell’associazione “Casa Abruzzo”, la Casa degli Abruzzesi in Spagna.

Varato, su iniziativa del vice presidente con delega a Agricoltura ed Ambiente, Emanuele Imprudente, l’elenco dei provvedimenti di autorizzazione delle singole opere per le quali non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Tale provvedimento contribuisce alla semplificazione delle procedure ambientali strategiche di piani e programmi attraverso la definizione di un elenco che riassume i provvedimenti autorizzatori che costituiscono, per legge, variante automatica agli strumenti urbanistici.

Su impulso dell’assessore al Bilancio e al Personale, Mario Quaglieri, il dirigente del Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego, Alessandro Mucci, è nominato responsabile sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità della Regione Abruzzo e responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.

Su proposta dell’assessore a Salute, Famiglia e Pari Opportunità, Nicoletta Verì, individuato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM) quale Centro di referenza regionale per le attività One Health della Regione Abruzzo con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e approvata altresì la proposta del piano di attività dell’IZSAM a supporto dei progetti strategici regionali One Health.

Rilasciato, a favore della Società WELNESS s.r.l., l’accreditamento di base del “Nucleo Residenziale per l’Autismo Adulti Dr. Giovanni Bonaduce”, con sede in Montorio al Vomano.

Concesso l’accreditamento di base dell’Ambulatorio di specialistica odontoiatrica “Dott.ssa Orlandi Adriana & C. s.a.s.” con sede in Pescara.

Accordato, in favore della società Residenza Il Giardino S.p.a., l’accreditamento della Residenza “Il Giardino” con sede in Popoli (PE).

Rilasciato in favore della Società Riabilitativa San Rocco Srl, l’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie denominate “Centro Medico Sociale di Riabilitazione San Rocco” per le sedi di Atessa (CH) e di Casoli (CH). Rilasciato, infine, in favore della Società HELP DONNA SRL, l’accreditamento definitivo della RSA San Domenico in Villalago.