Giovanni Legnini nuovo sindaco di Chieti

I dati definitivi emersi dallo scrutinio del ballottaggio consegnano le chiavi del Comune al candidato della coalizione di centrosinistra, che ha superato lo sfidante di centrodestra Cristiano Sicari

CHIETI — Giovanni Legnini è ufficialmente il nuovo sindaco di Chieti. I dati definitivi emersi dallo scrutinio del ballottaggio consegnano le chiavi del Comune all'ex vicepresidente del CSM, che vince la sfida del secondo turno con 12.345 voti, pari al 52,27% delle preferenze.Lo sfidante del centrodestra, Cristiano Sicari, si ferma al 47,73% (raccogliendo 11.274 voti), non riuscendo a completare una rimonta che appariva già complessa dopo il primo turno.



Legnini ha infatti capitalizzato l'ottimo punto di partenza delle due settimane precedenti, quando aveva sfiorato l'elezione diretta col 47,21% (12.426 voti). Sicari, che al primo turno era rimasto bloccato al 27,47%, entra comunque in Consiglio comunale come consigliere di minoranza.

La composizione del nuovo Consiglio comunale

Grazie al premio di maggioranza, la coalizione a sostegno di Legnini conquista ben 20 seggi complessivi, garantendo una solida governabilità. Il centrodestra e le liste collegate a Sicari si dovranno accontentare di 12 seggi totali (incluso il candidato sindaco perdente).



Ecco la ripartizione ufficiale dei seggi all'interno delle due coalizioni:

Coalizione di Maggioranza (Legnini) Seggi Coalizione di Minoranza (Sicari) Seggi Sindaco Legnini Chieti 2026 5 Forza Italia - PPE 4 Partito Democratico 5 Fratelli d'Italia 3 Polo Civico 3 Lega 2 Chieti Viva con Legnini 2 Candidato Sindaco (Sicari) 1 Chieti per Chieti 2 Altre liste di minoranza 2 Movimento 5 Stelle 2 Alleanza Verdi e Sinistra 1 Totale Maggioranza 20 Totale Opposizione 12







