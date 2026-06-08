Giovanni Legnini nuovo sindaco di Chieti

CHIETI — Giovanni Legnini è ufficialmente il nuovo sindaco di Chieti. I dati definitivi emersi dallo scrutinio del ballottaggio consegnano le chiavi del Comune all'ex vicepresidente del CSM, che vince la sfida del secondo turno con 12.345 voti, pari al 52,27% delle preferenze.Lo sfidante del centrodestra, Cristiano Sicari, si ferma al 47,73% (raccogliendo 11.274 voti), non riuscendo a completare una rimonta che appariva già complessa dopo il primo turno.
Legnini ha infatti capitalizzato l'ottimo punto di partenza delle due settimane precedenti, quando aveva sfiorato l'elezione diretta col 47,21% (12.426 voti). Sicari, che al primo turno era rimasto bloccato al 27,47%, entra comunque in Consiglio comunale come consigliere di minoranza.
La composizione del nuovo Consiglio comunale
Grazie al premio di maggioranza, la coalizione a sostegno di Legnini conquista ben 20 seggi complessivi, garantendo una solida governabilità. Il centrodestra e le liste collegate a Sicari si dovranno accontentare di 12 seggi totali (incluso il candidato sindaco perdente).
Ecco la ripartizione ufficiale dei seggi all'interno delle due coalizioni:
|Coalizione di Maggioranza (Legnini)
|Seggi
|Coalizione di Minoranza (Sicari)
|Seggi
|Sindaco Legnini Chieti 2026
|5
|Forza Italia - PPE
|4
|Partito Democratico
|5
|Fratelli d'Italia
|3
|Polo Civico
|3
|Lega
|2
|Chieti Viva con Legnini
|2
|Candidato Sindaco (Sicari)
|1
|Chieti per Chieti
|2
|Altre liste di minoranza
|2
|Movimento 5 Stelle
|2
|Alleanza Verdi e Sinistra
|1
|Totale Maggioranza
|20
|Totale Opposizione
|12