Lunedì 08 Giugno 2026

Politica

Giovanni Legnini nuovo sindaco di Chieti

08/06/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Giovanni Legnini nuovo sindaco di Chieti

I dati definitivi emersi dallo scrutinio del ballottaggio consegnano le chiavi del Comune al candidato della coalizione di centrosinistra, che ha superato lo sfidante di centrodestra Cristiano Sicari

CHIETI — Giovanni Legnini è ufficialmente il nuovo sindaco di Chieti. I dati definitivi emersi dallo scrutinio del ballottaggio consegnano le chiavi del Comune all'ex vicepresidente del CSM, che vince la sfida del secondo turno con 12.345 voti, pari al 52,27% delle preferenze.Lo sfidante del centrodestra, Cristiano Sicari, si ferma al 47,73% (raccogliendo 11.274 voti), non riuscendo a completare una rimonta che appariva già complessa dopo il primo turno.

Legnini ha infatti capitalizzato l'ottimo punto di partenza delle due settimane precedenti, quando aveva sfiorato l'elezione diretta col 47,21% (12.426 voti). Sicari, che al primo turno era rimasto bloccato al 27,47%, entra comunque in Consiglio comunale come consigliere di minoranza.

La composizione del nuovo Consiglio comunale
Grazie al premio di maggioranza, la coalizione a sostegno di Legnini conquista ben 20 seggi complessivi, garantendo una solida governabilità. Il centrodestra e le liste collegate a Sicari si dovranno accontentare di 12 seggi totali (incluso il candidato sindaco perdente).

Ecco la ripartizione ufficiale dei seggi all'interno delle due coalizioni:

Coalizione di Maggioranza (Legnini) Seggi   Coalizione di Minoranza (Sicari) Seggi
Sindaco Legnini Chieti 2026 5   Forza Italia - PPE 4
Partito Democratico 5   Fratelli d'Italia 3
Polo Civico 3   Lega 2
Chieti Viva con Legnini 2   Candidato Sindaco (Sicari) 1
Chieti per Chieti 2   Altre liste di minoranza 2
Movimento 5 Stelle 2      
Alleanza Verdi e Sinistra 1      
Totale Maggioranza 20   Totale Opposizione 12




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