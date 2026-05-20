Gestione del verde a Lanciano: intervista all'Assessore Tonia Paolucci dopo i danni del maltempo

L'Assessore alla Transizione Ecologica e Sicurezza interviene sulle recenti criticità causate dalle frane, sulla necessità di manutenzione da parte dei privati e risponde alle polemiche riguardanti gli abbattimenti degli alberi in città.

Ammontano a oltre 183mila euro i danni registrati a Lanciano nel solo settore ambientale a causa della violenta ondata di maltempo che lo scorso aprile ha sferzato l'intera regione Abruzzo. A fare il punto sulla situazione è l'assessore comunale all'Ambiente, Tonia Paolucci, che, nel corso di una conferenza stampa tenuta stamane insieme al sindaco, Filippo Paolini e all'assessore Paolo Bomba, ha evidenziato come le criticità principali abbiano riguardato il patrimonio arboreo della città.



Le forti raffiche di vento e le precipitazioni eccezionali hanno causato il crollo e il danneggiamento di numerosi alberi in diverse zone del territorio, rendendo necessari interventi urgenti di messa in sicurezza, rimozione dei fusti pericolanti e ripristino delle aree verdi colpite.

In merito al bilancio dei danni causati dal maltempo di aprile nel settore ambiente, l'assessore Tonia Paolucci ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli operai del Comune di Lanciano per lo straordinario sforzo profuso. «Abbiamo operato in un contesto di vera e propria emergenza — ha spiegato l'assessore — muovendoci in stretta e sinergica collaborazione con la Ecolan per risolvere tempestivamente i problemi legati alla caduta degli alberi». Paolucci ha poi lanciato un appello ai privati affinché curino maggiormente i propri terreni per evitare potenziali pericoli. Sul fronte della prevenzione Il Comune ha inserito in organico la figura specialistica di un agronomo, una scelta necessaria per valutare preventivamente lo stato di salute e le criticità degli alberi, garantendo così la massima sicurezza dei nostri cittadini».

Dopo aver ripercorso tutti gli interventi urgenti messi in campo per l'emergenza maltempo, l’assessore Tonia Paolucci ha chiuso la conferenza stampa con una netta stoccata sulla recente vicenda del pioppo di via Barrella, finito al centro del dibattito politico e ambientalista. L'abbattimento dell'albero, situato davanti alla scuola 'De Giorgio' a seguito del cedimento di un ramo a causa del forte vento, era stato duramente contestato dal WWF Zona Frentana, che aveva sollevato dubbi sulla rapidità della perizia chiedendo trasparenza sul rispetto del Regolamento del Verde e sulla tutela dei nidi. L'assessore ha rispedito le critiche al mittente, invitando ad andare oltre le polemiche e rivendicando con forza la professionalità e l'autonomia tecnica del nuovo agronomo comunale, il cui parere scientifico ha certificato come le branche del pioppo fossero ormai gravemente compromesse, imponendo l'intervento per garantire l'incolumità degli studenti e dei cittadini.

Miriana Lanetta