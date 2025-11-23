Fratelli d’Italia Lanciano, grande partecipazione all’assemblea degli iscritti: “Ascolto, coesione e una visione chiara per la città”

Si è svolta questa mattina nella sala convegni dell’Hotel Excelsior l’assemblea degli iscritti di Fratelli d’Italia Lanciano, un appuntamento molto partecipato che ha visto la presenza di dirigenti regionali, amministratori locali e una folta rappresentanza della base. Un incontro definito da tutti come un momento di ascolto, confronto e programmazione strategica in vista dei prossimi impegni amministrativi.

Il senatore Etel Sigismondi, coordinatore regionale di FdI, ha sottolineato il valore democratico dell’iniziativa:

“Un momento importante, l'assemblea degli iscritti. Siamo uno dei pochi partiti che ancora si confronta con la base, a dimostrazione di quanto vogliamo essere espressione delle istanze dei cittadini. L’assemblea ha approvato un documento che porteremo anche all’attenzione dell’amministrazione comunale: molto è stato fatto in questi tre anni per superare l’empasse amministrativa lasciata dal centrosinistra, ma molto altro si può e si deve fare. Fratelli d’Italia rivendica il suo ruolo di partito dei cittadini, traducendo in proposte tutte le istanze raccolte in queste settimane dai lancianesi, anche in vista del prossimo bilancio.”

Sulla stessa linea il consigliere regionale Nicola Campitelli, che ha evidenziato la grande partecipazione e il clima di condivisione che ha caratterizzato la giornata:

“Sono particolarmente felice perché all’assemblea di questa mattina c’erano tantissime persone. È stato un momento di democrazia, di crescita, ma soprattutto di ascolto. Abbiamo lasciato ampio spazio agli iscritti, che spesso non hanno voce nella quotidianità amministrativa e di partito. Chiunque ha potuto esprimersi, proporre, suggerire. Fratelli d’Italia vuole distinguersi per iniziativa e per una visione strategica rivolta al futuro, con progetti concreti per la città di Lanciano, che per il nostro partito è un punto di riferimento importante. L’obiettivo è portare risultati che migliorino la qualità della vita dei cittadini.”

Il presidente cittadino di FdI, Rocco Finardi ha rimarcato compattezza e senso di responsabilità del gruppo dirigente locale:

“È stato un momento molto importante per la politica di Lanciano. Sono emerse criticità e aspetti positivi segnalati dagli iscritti, e continueremo su questa strada. Il partito è compatto, unito, e oggi sono arrivati spunti preziosi per garantire continuità all’azione amministrativa. Saremo portavoce degli iscritti e delle loro richieste. Voglio ringraziare tutti i presenti, che hanno dedicato una domenica mattina alla vita del partito, e ringrazio il mio direttivo, che ogni giorno lavora in silenzio per portare innovazione e miglioramenti all’azione amministrativa.”

L’assemblea si conclude dunque con un documento politico condiviso, una rinnovata fiducia interna e l’impegno di Fratelli d’Italia a presentarsi come forza trainante delle prossime sfide amministrative della città.