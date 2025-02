Fratelli d’Italia avvia i congressi cittadini in provincia di Chieti: confronto e crescita per il partito

Dopo lo svolgimento del Congresso provinciale, svoltosi alla fine dello scorso anno e che ha riconfermato alla guida del partito provinciale il presidente Antonio Tavani, Fratelli d’Italia annuncia l’avvio dei congressi cittadini in tutti i comuni sede di circolo, oltre trenta in provincia.

“Fratelli d’Italia ama ascoltare i suoi e chiama i propri tesserati a essere sempre più protagonisti di questa fase, dando così un esempio concreto di come un partito possa crescere attraverso il confronto e la condivisione - commenta il presidente Antonio Tavani – perché in questi mesi ci aspettano importantissimi appuntamenti, a partire da delicate elezioni amministrative come quella di Ortona, che per noi è fondamentale, e tante altre a seguire. Una buona e motivata classe dirigente non può che essere garanzia di un sano e maturo protagonismo in queste competizioni, e per mantenere equilibrio nei rapporti con gli alleati”.

Fratelli d’Italia ha chiuso la stagione dei tesseramenti 2024 con quasi 1800 adesioni, prima provincia a livello regionale, con punte di adesioni a Chieti e Lanciano. Proprio da Chieti, domenica 9 febbraio alle ore 10 nella sala del Consiglio Provinciale in Corso Marrucino, si avvierà questo importante momento di confronto all’interno del partito, che proseguirà con Vasto e Lanciano, inframezzati dai congressi in altri 30 comuni della provincia. Sarà il Sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi a presiedere il congresso, al quale sono attesi tanti protagonisti della politica locale.

“Dopo i congressi provinciali dello scorso anno – puntualizza il Coordinatore Regionale del partito della Meloni Senatore Sigismondi - è ora il turno dei comunali che prenderanno il via domenica prossima. Si tratta di un percorso determinante per eleggere i presidenti dei circoli e i coordinamenti cittadini, contribuendo così alla crescita del partito sul territorio. La fase congressuale comunale è un momento fondamentale per la vita del partito, in cui ogni iscritto ha l’opportunità di disegnare e discutere le linee programmatiche e le scelte future a livello locale”.