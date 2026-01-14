Francesco Prospero: Oltre 300 mila euro dalla Regione per Vasto Marina, la Balconata della Bagnante parte grazie ai fondi regionali

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia esprime la sua soddisfazione

L’avvio dei lavori di messa in sicurezza della Balconata della Bagnante a Vasto Marina è una notizia positiva per la città, ma va raccontata con correttezza istituzionale e completezza di informazioni. È infatti doveroso chiarire che l’apertura del cantiere è stata resa possibile grazie a oltre 300 mila euro di finanziamenti regionali, stanziati dalla Regione Abruzzo con attenzione, puntualità e concretezza. Ancora una volta, invece, l’Amministrazione comunale ha scelto una comunicazione parziale e propagandistica, omettendo di spiegare ai cittadini da dove provengano realmente le risorse che hanno consentito l’avvio dei lavori." Così Francesco Prospero, il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

"I fatti sono chiari, documentati e verificabili. Il primo lotto dell’intervento, attualmente in corso, è integralmente finanziato dalla Regione Abruzzo per un importo complessivo di 300 mila euro, attraverso due distinti canali regionali: - 100 mila euro concessi tramite il fondo regionale per la gestione delle emergenze, ai sensi della L.R. 17/1974, destinati agli interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento del tratto costiero in località La Bagnante; - 200 mila euro stanziati nell’ambito della programmazione regionale di cui alla L.R. 39/2019 – annualità 2023, con Delibera di Giunta Regionale n. 225/2023, finalizzati al completamento dell’intervento." "Si tratta, dunque, di un finanziamento regionale pieno, diretto e determinante, senza il quale il cantiere non sarebbe mai partito." Continua l'esponente regionale del partito della Meloni. "Il secondo lotto, dal costo di 500.000 euro, allo stato attuale, non è finanziato nella sua realizzazione, ma esclusivamente nella fase di progettazione esecutiva, coperta da fondi ministeriali CIPE per un importo di circa 57 mila euro. La vera sfida, oggi, è reperire le ulteriori risorse necessarie per passare dalla progettazione alla completa esecuzione dell’opera."

"Questo intervento è il risultato della grande attenzione, precisa, mirata e puntuale della Giunta regionale, e in particolare dell’azione dell’Assessorato alle Infrastrutture e ai Trasporti, guidato dall’assessore Umberto D'Annuntiis, che ha seguito con continuità le criticità di un tratto di costa delicato e strategico per Vasto Marina. Presentare l’opera come se i fondi fossero comunali o piovuti dal cielo significa omettere informazioni rilevanti e non rendere un servizio corretto alla cittadinanza. La trasparenza istituzionale impone di distinguere con chiarezza ciò che è già finanziato e in corso di realizzazione da ciò che è ancora in fase progettuale e da completare. La Regione Abruzzo ha fatto la propria parte, mettendo risorse concrete per la sicurezza e la tutela del territorio. Raccontare correttamente questi passaggi non è una concessione politica, ma un dovere verso i cittadini, che hanno diritto a sapere chi finanzia cosa, con quali risorse e in quale fase si trovano realmente gli interventi." Conclude il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia.