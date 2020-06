Fossacesia: ripresi stamane i lavori alla pista ciclopedonale della Via Verde

Campitelli: gli abruzzesi avranno una pista ciclopedonale unica al mondo

Cosi come era stato annunciato nel corso della riunione del tavolo tecnico istituito per coordinare i lavori, questa mattina sopralluogo dell’assessore Nicola Campitelli sulla pista ciclopedonale della Via Verde dove sono ripresi da stamane i lavori. La pista una volta ultimata costeggerà 42 km di litorale della provincia di chieti da francavilla al mare a San Salvo.“I lavori sono ripresi e come da programma procederemo spediti. - dice Campitelli - Vogliamo regalare agli abruzzesi e al mondo intero una pista ciclopedonale unica al mondo. La vista è di quelle che lasciano senza parole, tra cielo e mare. - continua - Un territorio unico ricco di tesori tutto da esplorare e da girare, anche in bicicletta. È un intervento importante per la nostra regione - ha spiegato l'assessore Nicola Campitelli -. Sarà mia premura vigilare affinché i lavori possano concludersi velocemente. Controllerò ogni istante l'avanzamento del cantiere".