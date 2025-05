Forza Italia si ricompatta in Abruzzo: "Il Sud non è un problema, ma la chiave per l’Italia"

All’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, nel cuore degli Stati Generali del Mezzogiorno, il partito azzurro rivendica radicamento e visione: Pagano parla di “stato di salute eccellente”, Tajani rilancia sulla leva fiscale, Lotito e Cannizzaro invocano ascolto e concretezza.

FRANCAVILLA AL MARE – Il Mezzogiorno come motore dell’Italia, e l’Abruzzo come esempio di una Forza Italia viva, organizzata e radicata sul territorio. È questo il messaggio lanciato oggi dal partito azzurro nel corso dell’evento “Abruzzo - Le radici del Sud, la forza dell’Italia”, tappa abruzzese degli Stati Generali del Mezzogiorno organizzati presso l’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare.

A inaugurare i lavori è stato il segretario regionale Nazario Pagano, che ha sottolineato il buon momento del partito nella regione: “Lo stato di salute di Forza Italia è eccellente, soprattutto qui in Abruzzo, dove siamo presenti, attivi e riconosciuti per il lavoro concreto dei nostri amministratori”. In collegamento da Roma, il vicepremier e leader del partito Antonio Tajani ha posto l’accento sul rilancio economico del Sud: “Il Mezzogiorno non è un problema, ma una grande opportunità. Vogliamo ridurre la pressione fiscale per alimentare i consumi e sostenere la produzione. È il circolo virtuoso in cui Silvio Berlusconi credeva profondamente”.

Presente anche il senatore Claudio Lotito, coordinatore di Forza Italia in Molise, che ha parlato di “politica dell’ascolto” e di una “visione concreta per colmare il divario tra Nord e Sud”. Sulla stessa linea Francesco Cannizzaro, responsabile nazionale del Dipartimento Sud: “Dobbiamo ascoltare i territori, raccogliere le istanze, redigere un dossier e portarlo alla premier Meloni e al Governo. Il momento è favorevole e va sfruttato”. L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione per fare il punto sui risultati elettorali più recenti e per rimarcare la volontà del partito di porsi come punto di riferimento per le regioni del Meridione, tracciando un percorso fatto di ascolto, investimenti e riforme. La carovana azzurra ora prosegue verso le prossime tappe: Sicilia, Sardegna e infine Calabria.