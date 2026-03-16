Forza Italia Giovani Abruzzo: congratulazioni a Luca Conti per l’elezione a Consigliere Provinciale di Chieti

Forza Italia Giovani Abruzzo esprime le più vive congratulazioni a Luca Conti, già Segretario provinciale e Segretario regionale ora Segretario per il Sud Italia del movimento giovanile, per la sua elezione a Consigliere Provinciale della Provincia di Chieti.

Si tratta di un risultato importante che premia l’impegno, la serietà e il lavoro politico portato avanti con dedizione sul territorio. L’elezione di Luca rappresenta un segnale positivo per tutto il movimento giovanile di Forza Italia e per i tanti ragazzi che ogni giorno si impegnano per rafforzare la presenza del partito nelle istituzioni. Un ringraziamento sincero va anche a Nicola Di Ninni, candidato in questa tornata elettorale, che pur non risultando eletto ha contribuito con determinazione e spirito di squadra al lavoro politico e alla crescita del progetto. Il Segretario regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo, Sebastiano Di Nunzio, ha dichiarato: “L’impegno e la passione che Luca Conti ha dimostrato in questi anni all’interno del nostro movimento trovano oggi un riconoscimento importante. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con responsabilità e attenzione verso il territorio. Desidero inoltre ringraziare Nicola Di Ninni per il lavoro svolto durante questa esperienza elettorale: il suo contributo è stato significativo e dimostra quanto sia forte la squadra di Forza Italia Giovani. A Luca rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico istituzionale”. Forza Italia Giovani Abruzzo continuerà a lavorare con entusiasmo e determinazione per rafforzare la presenza dei giovani nelle istituzioni e nella vita politica del territorio.