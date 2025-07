Ferrovie, Marsilio: a Pescara da Settembre nuovo centro RFI di gestione rete per Abruzzo-Marche-Molise e Umbria

L'assessore regionale D’Annuntiis: 450 i lavoratori coinvolti, tra personale di coordinamento e figure tecniche.

"La notizia, ufficializzata da Rete Ferroviaria Italiana, che dal 1° settembre verrà attivata una nuova articolazione territoriale denominata 'Circolazione e Orario Area Pescara', dedicata alla gestione della circolazione ferroviaria e alla programmazione dell’orario dei treni, rappresenta un importante sviluppo infrastrutturale per la ferrovia in Abruzzo", hanno affermato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l'assessore ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis.

La nuova organizzazione, che avrà il suo perno sul posto di comando e controllo di Pescara, gestirà un ampio tratto di rete compreso tra Marche, Abruzzo, Molise e parte dell’Umbria. Il nuovo centro di Pescara porterla anche al potenziamento del personale presente in stazione, arrivando a circa 450 i lavoratori coinvolti, tra personale di coordinamento e figure tecniche. “Questa nuova struttura rappresenta un riconoscimento concreto del ruolo centrale dell’Abruzzo nelle dinamiche infrastrutturali del Centro Italia. La scelta di Pescara come snodo strategico per la circolazione ferroviaria è un risultato importante che rafforza il presidio dello Stato sul nostro territorio, contribuendo allo sviluppo della mobilità e alla crescita economica", ha dichiarato il presidente Marsilio.

“L’attivazione di questa nuova articolazione RFI a Pescara è una notizia di grande valore per il nostro sistema ferroviario. Rafforza la capacità di risposta operativa, migliora il coordinamento delle linee regionali e nazionali, e conferma l’impegno della Regione per un trasporto pubblico sempre più moderno, efficiente e vicino ai cittadini", ha invece commentato l'assessore D’Annuntiis.