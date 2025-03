Fratelli d'Italia di Atessa: Guido Sparvieri eletto coordinatore cittadino

Sparvieri: "Ho sempre visto la politica con passione e oggi dobbiamo lavorare per dare la possibilità ad un'importante elettorato di avere una rappresentanza in consiglio comunale anche attraverso i referenti del governo nazionale e regionale".

Si è svolto ieri, domenica 23 marzo Atessa il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, un appuntamento che ha registrato un’ampia partecipazione non solo degli esponenti della coalizione di centrodestra, ma anche di rappresentanti del mondo produttivo e professionale.

Un chiaro segnale della volontà di rilanciare il confronto e il dialogo come pilastri della ripartenza politica locale. L'assemblea, presieduta dal coordinatore provinciale del partito, Antonio Tavani e supportata dal Consigliere regionale Nicola Campitelli e di Carla Zinni, amministraore unico Arap e Vicesindaco di Casalbordino, ha eletto per acclamazione Guido Sparvieri come nuovo coordinatore cittadino. Al suo fianco, i sei membri elettivi del direttivo: Vincenzo Pellegrini, Mariacarla Cattafesta, Antonello Menna, Giacomo Del Matto, Giuseppe Rancitelli e Alessio D'Eramo.

"Sono emozionato e consapevole della responsabilità che questo incarico comporta – ha dichiarato Sparvieri –. Ringrazio chi ha guidato il circolo fino ad oggi e chi ha reso possibile questo congresso, così come i sindaci e i tanti intervenuti che hanno arricchito il dibattito. La politica è sempre stata per me una passione e oggi più che mai dobbiamo lavorare per offrire agli elettori una rappresentanza forte in consiglio comunale, contando anche sul supporto dei referenti del governo nazionale e regionale. Con una comunità coesa, ascoltando le esigenze del territorio e proponendo idee concrete, riporteremo ad Atessa un’amministrazione di centrodestra".

Oltre ai coordinatori cittadini di Fratelli d’Italia, hanno preso parte all’evento il coordinatore atessano di Forza Italia, Gilberto Testa; il sindaco di Treglio, Massimiliano Berghella; il presidente dell'Ente Fiera, Ombretta Mercurio; l'amministratore unico della Sangritana, Fausto Memmo; i consiglieri comunali FDI di Lanciano, Michele La Scala, Giuseppe Luciani e Dalila Di Loreto; e il vice coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, Irene Di Pardo. Un appuntamento che ha segnato una nuova fase per Fratelli d'Italia ad Atessa, con l'obiettivo di consolidare la presenza del centrodestra nel panorama politico locale.