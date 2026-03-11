Estrazioni al Lago di Bomba, scontro in Commissione regionale: bocciata la risoluzione del Patto per l’Abruzzo

Luciano D’Amico: «Il centrodestra non approva un atto a tutela del territorio». In audizione anche il sindaco Nasuti che ribadisce il no della comunità al progetto Colle Santo

Scontro politico in Commissione Ambiente e Territorio della Regione Abruzzo sul progetto di estrazione di gas in località Colle Santo, nell’area del Lago di Bomba. La maggioranza di centrodestra ha infatti respinto la risoluzione presentata dal Patto per l’Abruzzo, con primo firmatario il consigliere Alessio Monaco, che chiedeva una posizione chiara della Regione contro l’intervento estrattivo.

Il documento invitava la Regione Abruzzo a prendere le distanze dal parere favorevole espresso dal Comitato VIA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, confermando invece il parere contrario già formulato dal Comitato VIA regionale, motivato da criticità di carattere ambientale, territoriale e di sicurezza. Per il Patto per l’Abruzzo si tratta di una scelta politica che lascia aperto il fronte delle preoccupazioni legate al futuro dell’area. «Per noi – spiega Luciano D’Amico – la priorità resta chiara: proteggere un’area di pregio naturalistico e paesaggistico, garantire la sicurezza delle comunità locali e orientare lo sviluppo su scelte coerenti con la valorizzazione del territorio».

D’Amico ricorda anche l’iniziativa legislativa promossa dalla coalizione: «È la stessa visione che ci ha portato, come Patto per l’Abruzzo, a depositare un progetto di legge che istituisce la Riserva naturale regionale del Lago di Bomba lungo il perimetro delle sue coste: uno strumento di salvaguardia stabile, capace di coniugare tutela ambientale, fruizione responsabile e qualità della vita». Secondo il leader della coalizione civica e riformista, il voto della Commissione segna una linea politica netta. «La scelta di non approvare questa risoluzione è una scelta politica da parte della maggioranza che non condividiamo. Appare evidente che da una parte c’è chi considera non prioritarie la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini, dall’altra chi, come noi, crede che la difesa del paesaggio, delle risorse naturali e delle comunità locali sia il presupposto per uno sviluppo solido e duraturo. Su questa linea continueremo a lavorare, con metodo, con serietà e con determinazione».

Alla seduta della Commissione ha partecipato anche il sindaco di Bomba, Raffaele Nasuti, che ha ribadito la contrarietà della comunità locale al progetto di estrazione del gas nell’area del lago.