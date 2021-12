Elezioni provinciali Abruzzo, Sigismondi e Testa: il centrodestra si conferma maggioranza nel territorio regionale anche grazie a lavoro di Marsilio

ll capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa, e il segretario regionale del partito, Etelwardo Sigismondi analizzano il voto:"Evidente segnale di espansione di Fratelli d'Italia"

"Importanti vittorie alle elezioni provinciali del centrodestra con Angelo Caruso, riconfermato alla guida della Provincia dell'Aquila e con Ottavio De Martinis, nuovo presidente della Provincia di Pescara. Un ringraziamento particolare intendiamo farlo a Filippo Paolini che ha accettato di condurre il centrodestra, a Chieti, in questa tornata elettorale, pur consapevole che i numeri non fossero favorevoli alla nostra coalizione."È quanto si legge in una nota congiunta del capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa, e del segretario regionale del partito, Etelwardo Sigismondi.

"Anche nella provincia di Teramo, dove non si è votato per il rinnovo del Presidente, le liste di centrodestra e civiche a sostegno di Di Bonaventura conquistano la maggioranza dei seggi del Consiglio. Il centrodestra si conferma, così, maggioranza nel territorio regionale, un dato che, trattandosi di elezioni di secondo livello, dunque riservate a Sindaci e amministratori comunali, dimostra come in questi ultimi anni la nostra coalizione sia cresciuta, grazie anche al lavoro della Regione guidata dal presidente Marsilio e attesta la capacità del cdx di dialogare con le realtà civiche che apprezzano la serietà e la concretezza della nostra proposta politica. Molto importante il risultato di Fratelli d'Italia: elegge in tutte e quattro le province propri rappresentanti in Consiglio e soprattutto incrementa i voti ponderati di tutti i nostri candidati, evidente segnale di espansione. A tutti i Presidenti e Consiglieri eletti delle quattro Province abruzzesi auguriamo buon lavoro".