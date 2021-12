Elezioni provinciali Abruzzo, Luigi D'Eramo: la Lega continua a ramificarsi in maniera capillare su tutto il territorio

L'On. Luigi D'Eramo, Segretario Regionale Lega Abruzzo Salvini Premier esprime la sua soddisfazione sull'esito delle elezioni provinciali in Abruzzo.

"Un partito in continua crescita: la Lega continua a ramificarsi in maniera capillare su tutto il territorio e il risultato di queste provinciali è la riprova di questo percorso di sviluppo del partito". È molto soddisfatto il segretario della Lega Abruzzo Salvini Premier, on. Luigi D'Eramo, nel commentare i risultati delle elezioni

"L'elezione di Ottavio De Martinis a presidente della Provincia di Pescara è un risultato storico per la Lega che dimostra il grande lavoro che il partito di Salvini sta portando avanti in tutta la Regione Abruzzo e sui territori. Oltre a Ottavio De Martinis abbiamo eletto tre consiglieri provinciali a Pescara Gabriele Colasante, Antonio Romano e Fabia Fattore, uno all'Aquila, Gabriella Sette, - confermando anche l'elezione del presidente uscente espressione del centrodestra, Angelo Caruso, - mentre in provincia di Teramo il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini è stato eletto consigliere e nella provincia di Chieti, sebbene con lo spoglio bloccato, dovrebbe essere uno il consigliere che potrebbe essere eletto. Dunque la Lega elegge suoi rappresentanti in tutta la regione, consolidandosi e crescendo in maniera continuativa e questa forte presenza del partito nelle quattro province ci permetterà di continuare in quella rivoluzione del buonsenso della politica dei fatti e della concretezza che sta contraddistinguendo con risultati importanti il lavoro che stiamo portando avanti su tutta la regione. Sono tante le sfide amministrative che ci attendono. Da domani di nuovo a lavoro sulla politica che unisca i territori, che guardi con maggiore attenzione alle aree interne e ai piccoli Comuni anche con il miglioramento della viabilità, la sfida del Pnrr, un'azione precisa e decisa in favore delle categorie più deboli e un lavoro continuo e costante del nostro presidente provinciale e di tutti i consiglieri eletti in sinergia con le amministrazioni comunali del territorio".