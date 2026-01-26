Testa, Cardelli e Cocchini: “Il Consiglio di Stato è chiaro. Ora campagna elettorale sui contenuti, non sul fango”

“È ora di fare chiarezza una volta per tutte: la sentenza del Consiglio di Stato parla di errori materiali, non di manipolazioni del voto”. Fratelli d’Italia alza la voce e respinge con decisione quella che definisce una narrazione “distorta e strumentale” portata avanti dal centrosinistra sulle elezioni comunali di Pescara.

A dirlo, nel corso di una conferenza stampa convocata questa mattina, è stato il vice coordinatore regionale di FdI, l’on. Guerino Testa, affiancato dal coordinatore provinciale Stefano Cardelli, dal coordinatore cittadino Andrea Cocchini e dagli amministratori comunali del partito, riuniti per ribadire compattezza e sostegno alla linea politica. Secondo Testa, negli ultimi giorni “si sono lette e ascoltate ricostruzioni fantasiose e accuse infondate che parlano di brogli senza alcun riscontro nella sentenza”.

Un’accusa respinta al mittente: “Il Consiglio di Stato è stato chiarissimo: si tratta di errori procedurali, non di manipolazioni. Alimentare la narrazione del complotto significa avvelenare il clima politico e mancare di rispetto alla verità e ai cittadini”. Il vice coordinatore regionale ha poi ricordato un passaggio chiave spesso ignorato nel dibattito pubblico: “I presidenti di seggio non vengono nominati dal sindaco ma dalla Corte d’Appello. Pensare o anche solo suggerire che il sindaco Carlo Masci o il centrodestra abbiano interferito con le operazioni di voto è semplicemente assurdo”. E aggiunge: “Se c’è una parte lesa in questa vicenda, è proprio il centrodestra, risultato vincente alle ultime elezioni, con Fratelli d’Italia primo partito della coalizione”.

Sul piano tecnico è intervenuto l’avvocato Andrea Cocchini, che ha illustrato i contenuti della decisione del Consiglio di Stato: “La sentenza non lascia spazio a interpretazioni arbitrarie. Il giudice amministrativo ha rilevato errori materiali nella verbalizzazione, non condotte fraudolente. Parlare di brogli significa travisare il provvedimento e creare un clima di sospetto ingiustificato”. Il ritorno al voto, ha chiarito, “è una misura di garanzia, non una sanzione politica”. Per Cocchini, la vicenda deve essere letta come un’occasione per migliorare le procedure, “non come uno strumento per delegittimare le istituzioni o insinuare responsabilità che non esistono”.

Duro anche Stefano Cardelli, che accusa il centrosinistra di “trasformare un errore burocratico in un caso politico inesistente”. Un atteggiamento definito “irresponsabile”, perché “rischia di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”. La linea di FdI è opposta: “Accettiamo la sentenza con rispetto e ci prepariamo a una campagna elettorale basata sui contenuti, sulle proposte e sui risultati. Siamo certi che gli elettori confermeranno la fiducia al centrodestra e al sindaco Masci”.

In chiusura, la stoccata politica di Testa all’onorevole Luciano D’Alfonso, intervenuto nei giorni scorsi sulla nomina della dirigente scolastica Chiara D’Ambrosio: “Un attacco scomposto e ingiustificato a una professionista stimata, colpevole solo di aver scelto il centrodestra. Quando le nomine riguardano il PD sono sempre legittime, quando riguardano altri diventano scandali. È un doppio standard inaccettabile”. “Difendiamo la qualità delle persone – ha concluso Testa – e respingiamo ogni tentativo di delegittimazione pretestuosa. Ora si torni a parlare di Pescara, dei suoi problemi reali e delle sue opportunità”.