Elezioni Ortona, Lega: centrodestra protagonista

Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo, Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale, Maurizio Bucci, segretario provinciale Lega Chieti intervengono dopo il risultato del Ballottaggio a Ortona che si è disputato tutto nel centrodestra con la vittoria di Di Nardo.

"Le nostre congratulazioni ad Angelo Di Nardo per la vittoria al ballottaggio e per la fiducia ricevuta dai cittadini di Ortona. Si chiude una competizione elettorale che ha visto il centrodestra assoluto protagonista. Un sentito ringraziamento va a Nicola Fratino per l'impegno, il lavoro e la passione dimostrati. La Lega continuerà a lavorare a ogni livello istituzionale per sostenere i bisogni del territorio e valorizzarne le potenzialità."

"L’impegno per Ortona non si esaurisce con il voto: resta saldo il nostro obiettivo di contribuire allo sviluppo della città. Auguriamo buon lavoro al nuovo sindaco e alla sua squadra". Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo, Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale, Maurizio Bucci, segretario provinciale Lega Chieti.