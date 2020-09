Elezioni, Il presidente Marsilio plaude alla vittoria nelle Marche di Armaroli: importante risultato che cambia la geografia politica della costa adriatica

Il Governatore d'Abruzzo si congratula con il neo presidente della regione Marche appartenente al suo stesso partito, Fratelli d'Italia.

"Mi voglio congratulare con Francesco Acquaroli per l'importante successo elettorale nelle Marche. Il centrodestra, e in particolare Fratelli d’Italia, ha saputo conquistare il cuore degli elettori attraverso programmi credibili e realizzabili, senza promesse sontuose che rimangono solo nell’immaginifico. Un importante risultato che cambia la geografia politica della costa adriatica." Così in una nota il Governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo la vittoria alle elezioni regionali nelle Marche del candidato presidente del centro destra, ed esponente del partito della Meloni, Francesco Acquaroli. "Adesso l’Abruzzo, insieme al Molise, potrà contare su un nuovo interlocutore privilegiato, una comune visione di intenti per poter costruire una vera e propria dorsale sull’Adriatico che possa realizzare una filiera proprio sulle infrastrutture. - continua Marsilio - Auguro un proficuo lavoro all'amministrazione regionale che sarà guidata da Acquarolii, con la consapevolezza che poter fare fronte comune sulle urgenze che i nostri territori affrontano porterà benefici a tutti i cittadini. A cominciare dal difficile processo di ricostruzione dei territori terremotati". ha concluso il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.