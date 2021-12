Elezione Presidente della Repubblica, Sara Marcozzi tra i delegati del Consiglio regionale

Il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo: "Un onore partecipare alle votazioni"

“È un onore per me essere stata scelta dal Consiglio regionale tra i delegati che parteciperanno alla votazione per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, e voglio ringraziare i colleghi Consiglieri per la fiducia che mi è stata accordata".

I prossimi sette anni saranno decisivi per il futuro del nostro Paese, a partire dalle sfide che l'augurata uscita dalla pandemia ci porterà ad affrontare. Sarà mio dovere svolgere il compito che mi è stato assegnato nel massimo rispetto delle Istituzioni dello Stato, consapevole della grande responsabilità che la scelta del Consiglio comporta“. Così il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi.