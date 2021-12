Elezione presidente della Repubblica, Marsilio Sospiri e Marcozzi i delegati abruzzesi

Sono questi i tre designati della Regione Abruzzo nel corso della votazione avvenuta in presenza in Consiglio regionale

Il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo sospiri e la Capogruppo del MS5 in Consiglio regionale Sara Marcozzi saranno i delegati della Regione Abruzzo che prenderanno parte alle votazioni, previste nel mese di Marzo 2022, per eleggere il Presidente della Repubblica così come previsto dall’articolo 83 della Costituzione.

I tre grandi elettori sono stati votati dal consiglio regionale riunito in presenza all’Aquila. Marsilio ha ottenuto 15 voti, Sospiri 14 e Marcozzi 13.