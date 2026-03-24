Dissesto del Comune di Chieti: la Corte dei Conti conferma condanne e assoluzioni

Ferrara e Della Penna assolti, sanzioni e interdizione per l’ex sindaco Di Primio e l’ex assessora Luise

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha emesso la sua decisione sul dissesto finanziario del Comune di Chieti, confermando un quadro di responsabilità differenziato tra le amministrazioni coinvolte. Da un lato, la condanna per l’ex sindaco Umberto Di Primio e per l’ex assessora Valentina Luise; dall’altro, l’assoluzione per l’attuale primo cittadino Diego Ferrara e per l’assessora alle finanze Tiziana Della Penna.

Nel dettaglio, la Corte ha stabilito per Di Primio una sanzione di 22mila euro e per Luise di 12.500 euro. Per entrambi è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’interdittiva decennale prevista dal Testo unico degli enti locali (Tuel), che comporta il divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive o assumerne di nuove per dieci anni.

Diversa la posizione degli attuali amministratori: la sentenza ha infatti confermato la loro estraneità rispetto alle accuse di aver contribuito al dissesto economico dell’ente, ribadendo l’assoluzione già pronunciata in primo grado.

“Accogliamo con rispetto e senso di responsabilità la sentenza della Corte dei Conti, che conferma la nostra assoluzione rispetto alle accuse di aver provocato il dissesto economico del Comune di Chieti”, hanno dichiarato Ferrara e Della Penna. “In questi anni abbiamo operato in una fase tra le più difficili per la città, assumendoci fino in fondo il compito di affrontare una situazione estremamente complessa”.

I due amministratori hanno sottolineato come ogni decisione sia stata presa “con l’unico obiettivo di salvaguardare Chieti, nel pieno rispetto delle leggi, delle procedure e delle responsabilità istituzionali”, evidenziando che questo è “il dato che oggi viene riconosciuto” dalla sentenza.

Pur esprimendo soddisfazione per l’esito del giudizio, Ferrara e Della Penna hanno infine manifestato “un sentimento di umana vicinanza per le altre posizioni coinvolte”, nel rispetto delle decisioni assunte dalla Corte.