Dipartimenti, De Renzis (Lega Abruzzo) : ruolo strategico e di supporto all'azione politica

Il responsabile regionale Dipartimenti e consigliere regionale interviene dopo l'incontro che si è tenuto con Luigi D'Eramo ( Lega ), segretario regionale e deputato, Nicoletta Verì, assessore regionale con delega alla Salute, e i responsabili Dipartimenti alla Protezione civile e alla Sanità.

" Una vera e propria ripartenza che troverà nei responsabili dei Dipartimenti, ‘La forza delle idee‘, nuova linfa per la strategia politica e legislativa della segreteria regionale che avrà come base di partenza il lavoro svolto fin qui ".

Così Luca De Renzis ( Lega ), responsabile regionale Dipartimenti e consigliere regionale, a latere dell'incontro svoltosi con Luigi D'Eramo ( Lega ), segretario regionale e deputato, Nicoletta Verì, assessore regionale con delega alla Salute, e i responsabili Dipartimenti alla Protezione civile e alla Sanità: Vincenzo De Berardinis, da 25 anni colonna portante della Protezione civile in Italia e all’estero, e Carlo Capparuccia, cardiologo e neo responsabile Dipartimento Sanità, affiancato da Maurizio Valloreo, vice responsabile Dipartimento Sanità, assessore con delega alla Sanità al comune di Città Sant’Angelo e medico di base.

"La nostra società porterà, ancora per molto tempo, i segni dell'ultimo anno e mezzo, periodo caratterizzato dalla pandemia, motivo che ci ha portati al confronto particolareggiato su temi di vitale importanza come la Protezione civile e la Sanità" prosegue De Renzis "De Berardinis, Capparuccia e Valloreo, professionisti di spessore, si sono interfacciati, già da ieri, con le proposte di emendamenti circa l'Agenzia regionale di Protezione civile con cui si vuole evitare una gestione personalistica di una macchina che, da sempre, ha funzionato alla perfezione e ha fornito un aiuto estemporaneo nelle emergenze della nostra comunità; stesso discorso per il Dipartimento Sanità che vedrà, a breve, risorse in abbondanza provenire dal Recovery plan e quindi studiare le migliori soluzioni per impiegarli. Inoltre si è affrontato il delicato tema della rete ospedaliera, della medicina territoriale e le riforme necessarie e urgenti concernenti la sanità " conclude De Renzis.